瘋電影／奪命守門人　倒楣的恐怖份子遇海陸特戰隊保全

文／賴賴

瘋言瘋語：

整部片劇情都在一棟大樓中發生，過程緊湊，雖然女主角是生面孔，不過肢體動作俐落，不嚴格要求劇情合理性，就是適合打發時間的娛樂片。

北村龍平導演擅長B級動作片操作，在有限成本控制下所能產生的動作片價值，劇本對白雖若但電影節奏剪輯掌握都成熟，而這樣的題材可以套用在任何國家適用，簡單的單線邏輯，整體不錯看。



片 名：奪命守門人

英文片名：The Doorman

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2020-10-16

片 長：97分鐘

導 演：北村龍平

演 員：露比蘿絲(Ruby Rose) 、 尚雷諾(Jean Reno) 、 艾賽兒漢寧(Aksel Hennie) 、 櫻井大衛 (David Sakurai)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：双喜電影

劇情大綱



在片中飾演前退役海軍陸戰隊隊員艾莉(Ali)的露比·蘿絲，回鄉尋求療癒，低調生活，沒想到竟捲入另一場奪寶紛爭，而對方來勢洶洶，要的不只是藏在公寓裡的千萬名畫，還想要趕盡殺絕。她隻身一人對抗菁英傭兵軍隊，從肉搏戰至炸彈爆破全部自己來，她不只要跟時間賽跑，還要小心四處埋伏的殺機，讓這些侵門踏戶的敵人親眼見識「來自特種部隊的守門人」。

▲任務失敗的女兵來做守門員，巧遇恐怖份子。

▲尚雷諾的反派演出很加分。

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