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怕選後暴亂「超前部署」！州長要國民兵待命　俄勒岡進入緊急狀態

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▲▼波特蘭極右派示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲波特蘭過去數個月頻繁發生示威和爆亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

根據俄勒岡公共廣播報導，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）宣布，波特蘭地區從2日下午5時起進入48小時緊急狀態，同時要求國民警衛隊待命，以應對大選後可能引發的政治暴亂事件。

這是俄勒岡州兩個月內第2次宣布緊急狀態，為可能發生的選後暴力事件做好準備。在緊急狀態情況下，州政府和執法人員表示將防止任何人阻止任何選民前往參與投票。

布朗說，「我要非常、非常清楚的表明，絕不允許有恐嚇選民或政治暴力情事發生，不論是左派、右派或是中間派發起的都不行，任何時候在俄勒岡都不容許。」

報導指出，在緊急狀態向，布朗有權在波特蘭發生動亂時接管執法指揮權。一般而言，波特蘭的治安通常由波特蘭市警局負責處理，但必要時可改由俄勒岡州警局和姆爾特諾默郡警長辦公室共同負責。波特蘭也是該郡的郡治所在。

轉移指揮權的其中一部份理由是，執法人員得以獲得授權對暴徒使用催淚瓦斯等手段壓制。波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）先前禁止市警局使用類似裝備，但州警局和郡警長辦公室均擔憂，若不使用催淚瓦斯恐怕難以應對緊急情況。

另外，布朗也指示俄勒岡州國民警衛隊部分人員進入待命狀態。俄勒岡國民兵少將史坦賽爾（Michael Stencel）表示，將派兵協助執法人員執行人群控制、保護公共建築物、居留嫌犯和鎮暴等任務。但他沒有透露具體響應的人數。

事實上，俄勒岡州一直將國民警衛隊視為防止動亂的最後手段。今年夏季波特蘭爆發一系列反種族歧視暴力示威時，國民兵部隊也只有一次出動紀錄，且當時沒有部隊真的被派至街頭前線對付示威者。

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