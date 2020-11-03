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川普在這個迷你小鎮慘掛蛋　隔壁鎮卻「狂贏拜登2倍」

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圖文／鏡週刊

美國總統大選在週二（3日）登場，在台灣時間約明（4日）上午結束投票，中午過後就會開始陸續看到各地的開票情況，不過在靠近美加邊境有一個迷你小鎮已經率先完成投開票，而在這裡的居民一致希望民主黨的拜登（Joe Biden）可以擔任美國的新總統，但隔壁鎮卻有完全不同的結果。

民主黨候選人拜登（左）挑戰現任總統川普（右），誰勝誰負即將揭曉。（翻攝自拜登／川普臉書）

總統選戰打得十分火熱，雙方陣營一直拚戰到最後一刻都不敢鬆懈，尤其在選情拉鋸的搖擺州，上屆因此驚險勝出的共和黨總統川普（Donald Trump），希望可以重演4年前的奇蹟，在選前最後一天狂跑4州造勢拉票；而民主黨挑戰總統大位的拜登則選在出生地賓州固票，拚能穩住選情，拿下超過270張選舉人票入主白宮。

據美媒《CNN》報導，位在美國新罕布夏州，靠近加拿大的迷你小鎮迪克斯維爾山谷（Dixville Notch）已經迫不及待想知道誰是白宮的新主人。這個小鎮延續他們多年傳統，在總統大選日的午夜零時過後就開始投開票的活動，這個傳統將會讓他們比其他多數地區都早好幾個小時得知結果，也因此成為許多觀察者喜歡關注的地點。

雖然常被各界關注，但迪克斯維爾山谷和周圍的幾個小鎮並無法準確預測新罕普夏州的選舉結果，因為這裡的居民非常少，迪克斯維爾山谷的總人口只有12人，今年註冊為選民的僅有5人。

在美國時間3日一到，迪克斯維爾山谷便開始投票並完成開票，在這裡的5票全給了民主黨拜登，爭取連任的川普慘掛蛋，這可比上一屆的結果要來得難看些，在2016年的投票結果中，民主黨的希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）拿下4票，而川普還有2票。

提前投開票的小鎮靠近美國與加拿大的邊境。（翻攝自Google Map）

但其實川普支持者也不必灰心，在鄰近迪克斯維爾山谷，稍微大一點的小鎮米爾斯菲爾德（Millsfield），同樣採「午夜投票」，在這裡的21張票中有16張投給川普，而拜登僅有5票，川普贏了對方2倍之多，若2個鎮的票數相加，川普還是以16票領先拜登的10票。

目前大多數地區仍待投開票，初步的結果要等台灣時間明日下午才會知道，但因為郵寄投票，可能導致部分地區延遲開票，因此真正最終的結果恐怕要晚個幾天才會正式出爐。


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