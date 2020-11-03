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美選開跑！拜登、賀錦麗接力推文　53秒影片「狂催年輕選票」

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▲▼拜登,賀錦麗。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）

▲民主黨正副總統候選人拜登（左）與賀錦麗（右）在大選日發文催票。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選今（3）日登場，各地投票所紛紛開設，選民們也湧上街頭，排隊等著投出神聖一票。就在投票活動如火如荼進行中的同時，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與副手賀錦麗（Kamala Harris）都在推特上發文，呼籲支持者站出來，行使權利。

賀錦麗稍早發文表示，「大選日到了，全國各地的投票所也即將開設，戴上口罩，並在『我將投票』（I Will Vote）網站上，找到你的投票所」。

拜登剛才也跟著發文，分享一段53秒的廣告，內容記錄了全美各地不同年齡、性別、種族的選民陸續穿上拜登陣營T-shirt，前往投票路上的背影。他在文中寫道，「這一切都歸於這件事」，呼籲支持者出門投票。

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