美選開跑！拜登、賀錦麗接力推文　53秒影片「狂催年輕選票」

▲民主黨正副總統候選人拜登（左）與賀錦麗（右）在大選日發文催票。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選今（3）日登場，各地投票所紛紛開設，選民們也湧上街頭，排隊等著投出神聖一票。就在投票活動如火如荼進行中的同時，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與副手賀錦麗（Kamala Harris）都在推特上發文，呼籲支持者站出來，行使權利。

Election Day is here, and polling places across the country are starting to open. Mask up and find your polling place at https://t.co/VbrfuqVy9P. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

賀錦麗稍早發文表示，「大選日到了，全國各地的投票所也即將開設，戴上口罩，並在『我將投票』（I Will Vote）網站上，找到你的投票所」。

It all comes down to this.



Go vote: https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/0Sj7qlj5Bl — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

拜登剛才也跟著發文，分享一段53秒的廣告，內容記錄了全美各地不同年齡、性別、種族的選民陸續穿上拜登陣營T-shirt，前往投票路上的背影。他在文中寫道，「這一切都歸於這件事」，呼籲支持者出門投票。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢