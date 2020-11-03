川普狂勝拜登！網路搜尋「大選前激增」差距擴大　背後關鍵曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選投票日登場，依據主流媒體民調，民主黨總統候選人拜登民調平均領先現任總統8個百分點，但在網路搜尋方面，川普向來明顯領先拜登。根據最新Google搜尋數據，就在大選前一天，2人差距擴大，平均來看，有45%網友搜尋川普，搜尋拜登的網友只有23%；分析指出，可能與種族歧視、新冠疫情議題有關。

印度斯坦時報報導，在美國大選投票日登場之前，網友似乎對川普越來越有興趣，依據Google搜尋數據，拜登的網路搜尋量急速下降，2人之間的差距也越來越大。資料顯示，佛蒙特州、亞利桑那州、華盛頓州、俄勒岡州、內布拉斯加州許多網友透過網路搜尋川普。

▲ 美國總統川普結束在密西根州的最後一場造勢活動後，3日凌晨返抵白宮。（圖／達志影像／美聯社）

儘管上述部分州較挺拜登，但無論政治立場黨派，都有可能透過網路搜尋川普相關消息，目前在德拉瓦州、德州、華盛頓特區、俄亥俄州、阿肯色州等地，川普網路搜尋優勢均超越拜登。平均來看，有45%網友搜尋川普，搜尋拜登的網友只有23%。

文中分析，種族歧視是此次大選熱門話題之一，有越來越多饒舌歌手表態支持川普連任後將推動的黑人政策，加上由於川普曾與知名歌手小韋恩（Lil Wayne）會面，且嘻哈新秀Lil Pump也在2日替川普站台，讓外界在這方面拉高對川普關注度。此外，新冠疫情也是焦點之一。

只不過，網路搜尋聲量無法作為選民政治立場的指標。依據主流媒體民調，民主黨總統候選人拜登民調平均領先現任總統8個百分點，川普正緊抓機會催票來達成競選連任的目標。

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