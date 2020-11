催票到凌晨！川普大選日返白宮鐵粉嗨爆　伊凡卡喊話：投給他

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國大選投票3日起開跑,除了新罕布夏州2小鎮稍早已開票外,佛蒙特州投票站也在台灣時間傍晚6時開放。兩黨選前都在各州造勢催票,美國總統川普直到凌晨才返回白宮,稍早第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)也在推特發文,呼籲選民投票支持川普。

▲ 第一千金伊凡卡替老爸川普催票。(圖/翻攝自推特)

伊凡卡在川普結束密西根州大急流城(Grand Rapids)的最後一場造勢活動後,在推特發文提到,一行人在3日凌晨2時45分返回華盛頓特區,「沒有人比我們的總統更努力工作」、「投票支持川普競選連任」。

福斯新聞報導,川普已於3日凌晨3時左右回到白宮,當時現場有大批支持者揮手歡呼,而戴著紅色帽子的川普與現場民眾互動數分鐘後,這才走進白宮。

Wheels down in DC at 2:45 am on Election Day following @realDonaldTrump’s last rally of the 2020 campaign in Grand Rapids, Michigan.

No one works harder than our President and he left it all on the field!



VOTE for President Trump for four more years! pic.twitter.com/EyuyTm0zjd