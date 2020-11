19國議會聯盟「點名譚德塞」該讓台灣參加WHA　否則恐成防疫破口

▲IPAC成員中來自世界各大洲的19國的議員共同支持台灣加入世界衛生大會。(圖/翻攝自IPAC官網)

台灣防疫表現屢獲外界肯定,先前才有來自歐洲7國共106名議員表態,支持台灣加入將於9日重新召開的世界衛生大會(WHA)。由19個國家的議員組成的國際組織「對華政策跨國議會聯盟(IPAC)」也於2日聲明,應該讓台灣參加WHA,世衛秘書長譚德塞也應履行自己所說「沒有人能置身事外」的話,將台灣納入全球聯合防疫行動中。

根據IPAC於官網與推特的聲明指出,在國際社會同心協力抵抗新冠肺炎的背景下,將防疫技術領先世界的台灣排除在即將召開的WHA與其他活動是「錯誤」與「危險」的,已近200天未出現國內感染案例的台灣,樹立了防疫的成功榜樣,卻在世界衛生組織(WHO)的活動上一再面臨障礙,不但威脅到台灣民眾的健康福祉,也在全球網絡中形成一個危險的缺口。

IPAC更直言,WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)應該履行自己所說過的「在所有人都安全之前,沒有人是安全的(No one is safe until everyone is safe)」,立刻接受台灣參加9日將舉行的第73屆WHA,並將台灣納入WHO的會議、機制與活動中。

此外,日前也有來自東歐7國共106位國會議員連署致信譚德塞,力挺台灣參加WHA,希望援引台灣在控制新冠肺炎疫情中的作法。而當時,總統蔡英文也在推特上轉發外交部感謝聯合請願的文章,「謝謝我們在歐洲的好友支持台灣加入WHO。」並附上#TaiwanModel 、#TaiwanCanHelp的標記。

Thank you to our good friends in Europe for supporting #Taiwan’s inclusion in the @WHO. We all know that by allowing us to share the #TaiwanModel, #TaiwanCanHelp the world. https://t.co/lkjfqS3PST — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 2, 2020

