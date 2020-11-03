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北韓新冠0確診　外媒踢爆：染疫者秘密集中營隔離「活活餓死」

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▲▼金正恩視察災後重建房屋，建議每戶應多種果樹。（圖／路透社）

▲雖然北韓領導人金正恩很驕傲境內並沒有新冠肺炎確診案例，但有外媒爆料其實所有患者都在集中營中被隔離。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

雖然新冠肺炎肆虐全球，但依舊是有部分國家一直維持著零確診的狀態，其中最著名的莫過於就是北韓，北韓領導人金正恩也為此感到非常驕傲。但近日卻有外媒指出，北韓之所以可以零確診，是因為北韓所有感染新冠肺炎的患者，都被安排到秘密集中營中隔離，甚至有發生患者活活餓死的事情。

根據《鏡報》報導指出，雖然北韓領導人金正恩一直對於境內沒有新冠肺炎病例感到驕傲，但卻有一位英國特工表示，其實在中國與北韓的邊境，有一個祕密集中營，所有罹患新冠肺炎的患者都被送到此處進行隔離，而且該地並沒有充足的醫療資源，甚至連食物都不夠，導致患者家屬還得「走私」食物到這個隱藏的難民營中。

在南韓首爾運營非營利組織「韓國援助之手」的負責人彼得斯（Tim Peters）表示，在這個集中營中，根本沒有足夠的食物或醫療資源，幾乎就是沒有，北韓政府對此不聞不問。目前僅能透過患者的家屬、親戚，透過走私的方式，向集中營中傳遞物資。但由於北韓當地本身就嚴重缺乏各種物資，尤其是醫療資源，不少民眾所能提供的僅是單純的家庭用草藥，在該集中營中，已經發生多起患者死亡案例，其中更有人是活活餓死。

雖然金正恩一直覺得北韓境內沒有確診患者，但彼得斯卻認為北韓境內的疫情應該十分嚴重。而與脫北者一起工作的牧師大衛（David Lee）也表示，目前北韓因為沒有足夠設備，根本沒有辦法追蹤罹患新冠肺炎的患者，也沒辦法判斷疾病的傳播軌跡。

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