偷屍賊竊29女童墓　帶回家「重新上妝穿衣」佈置客廳…拒向家屬道歉！

▲俄羅斯偷屍賊竊女童屍體，帶回家重新包裝當裝飾。（圖／翻攝自LIFE.RU下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯過去曾出現一起震驚全國的案件，一名59歲的盜墓者因為有戀童屍的傾向，竟陸續挖了29個3～12歲不等的女童墳墓，接著將這些屍體帶回家之後，加以「上妝打扮」的放在家中，如今再度開庭審判，該名男子仍堅持「絕對不向女童家屬道歉」，更荒唐表示：是他們拋棄了這些孩子。

根據英國《每日星報》報導，59歲的歷史學家馬斯科文（Anatoly Moskvin）2011年遭到舉報有盜墓偷屍的嫌疑，當時警方進到馬斯科文家中，發現處處都有詭異的娃娃，經過解剖「娃娃」之後才發現，裡面竟然都是女童的屍體。馬斯科文將屍體帶回家之後，重新上妝、穿衣，並在胸前放進音樂盒，整個家裡至少有20多個，氣氛不寒而慄。

▲馬斯科文拒絕道歉。

日前馬斯科文出席聽證會，再度拒絕為自己的這樣的行為道歉，他堅稱，是這些女童的家屬拋棄了女童，而他只是給這些孩子「溫暖」。一名女童的母親悲痛的表示，自己根本沒有發現多年來去的女兒墳墓，裡面早就已經空了，想到女兒還受到這樣的對待，「真的很慶幸這樣的人要在醫院度過他的下半輩子」。

馬斯科文的77歲母親仍認為，兒子絕對不可能做出這樣的事情，更表示自己看過那些娃娃，根本沒有不對勁「所以裡面更不可能包裹著屍體」，法官根本就對馬斯科文是有偏見。

上週開庭時，法官再度宣布宣判馬斯科文的精神醫院居留需在延長6個月，因為當事人尚不能融入社會、工作、結婚。

▲馬斯科文家中到處都是「娃娃」。