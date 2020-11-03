川普比照2016現身密西根州！高喊會贏得最偉大勝利　白宮圍牆開始搭建

▲美國總統川普結束最後一場造勢活動後，在3日凌晨返抵白宮。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普選前大舉造勢，繼1日接連造訪5個州後，2日在4大搖擺州出席5場集會活動，包括北卡羅萊納州、威斯康辛州、密西根州等關鍵搖擺州，更比照2016年選前行程，他把最後一場集會獻給密西根州大急流城。最新消息指出，川普已於3日凌晨返抵白宮，且白宮周遭已經開始搭建大型圍牆。

綜合BBC等外媒報導，川普2016年以1萬704票的些微領先拿下密西根州，成為該州史上差距最小的大選，當年選擇大急流城作為最終造勢場合的他，2日晚間同樣現身此地。

就在川普現身之前，副總統彭斯憶起上屆大選情景，強調4年前的川普看著大批支持者的當下，拍了他的肩膀，訴說眼前盛況看起來不像是選不上總統，隨後他話鋒一轉，強調今年仍會重演2016年劇本。3日凌晨零時剛過，川普接著上台演說約75分鐘，要選民投下手中一票，別相信共和黨在搖擺州落後的民調數據，「我認為我們會贏得一切，明天將會是政治史上最偉大的勝利之一。」

川普稍早已搭乘空軍一號，於當地凌晨2時35分返回華府，預計週二將會待在白宮。另方面，白宮周遭已經開始搭建大型圍欄。

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