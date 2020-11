川普比照2016現身密西根州！高喊會贏得最偉大勝利　白宮圍牆開始搭建

▲美國總統川普結束最後一場造勢活動後,在3日凌晨返抵白宮。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普選前大舉造勢,繼1日接連造訪5個州後,2日在4大搖擺州出席5場集會活動,包括北卡羅萊納州、威斯康辛州、密西根州等關鍵搖擺州,更比照2016年選前行程,他把最後一場集會獻給密西根州大急流城。最新消息指出,川普已於3日凌晨返抵白宮,且白宮周遭已經開始搭建大型圍牆。

綜合BBC等外媒報導,川普2016年以1萬704票的些微領先拿下密西根州,成為該州史上差距最小的大選,當年選擇大急流城作為最終造勢場合的他,2日晚間同樣現身此地。

就在川普現身之前,副總統彭斯憶起上屆大選情景,強調4年前的川普看著大批支持者的當下,拍了他的肩膀,訴說眼前盛況看起來不像是選不上總統,隨後他話鋒一轉,強調今年仍會重演2016年劇本。3日凌晨零時剛過,川普接著上台演說約75分鐘,要選民投下手中一票,別相信共和黨在搖擺州落後的民調數據,「我認為我們會贏得一切,明天將會是政治史上最偉大的勝利之一。」

川普稍早已搭乘空軍一號,於當地凌晨2時35分返回華府,預計週二將會待在白宮。另方面,白宮周遭已經開始搭建大型圍欄。

#RT @shaunking: RT @shomaristone: JUST IN: White House Building ‘Non-Scalable' Fence, Increasing Security Ahead of Election.

Right now in downtown Washington DC, workers board up dozens of businesses. @nbcwashington #ElectionEve #Election2020 pic.twitter.com/nHfbTnZRlz