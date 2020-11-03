愛琴海強震再傳奇蹟！4歲女童困91小時...小手伸出瓦礫堆終獲救

文／中央社記者何宏儒安卡拉3日專電

愛琴海規模7.0強震搜救工作再傳奇蹟，4歲女童艾拉．蓋茲京於震後91小時自瓦礫堆下脫困。這是震後65小時3歲女童艾莉芙．裴林契克獲救後再傳好消息。

伊茲米爾省（Izmir）貝拉克里（Bayrakli）倒塌的惹薩貝公寓大樓 （Riza Bey）於強震後91小時傳出奇蹟。美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）直播畫面顯示，艾拉．蓋茲京（Ayla Gezgin）被送出搜救豎井後，圍繞在她身旁的搜救團隊成員先以金色鋁箔保溫毯包裹她的身體，並固定在擔架上。

搜救團隊隨即將她送上早已在旁等候的救護車，這段路程中掌聲和歡呼聲不斷。

After 91 hours...



We've reached a baby (alive) in the wreckage of Riza Bey Apartment in Izmir! pic.twitter.com/ScSbXT1U5Y — AFAD (@AFADTurkey) November 3, 2020

強震後65小時，災難現場2日也出現振奮人心的畫面，搜救團隊將身體被金色鋁箔保溫毯包裹的3歲女童艾莉芙．裴林契克（Elif Perincek）送出倒塌公寓大樓的瓦礫堆，現場響起如雷掌聲。

根據土耳其災害與應變管理署（AFAD）3日上午於震後90小時發布的最新一報災情通報，強震造成的罹難人數增至102人，有1026人受傷，其中147人仍住院治療。

主震後共發生1475次餘震，其中有44次規模超過4級。伊茲米爾有17棟建物全倒，搜救團隊已經完成其中12棟的搜救任務，正繼續在另外5棟進行搜救。

當地時間10月30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國地質調查所（USGS）測報地震規模為7.0，震源深度10公里。不過AFAD的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。

這起地震在希臘薩摩斯島（Samos）和土耳其伊茲米爾省塞費里希薩爾（Seferihisar）都引發小範圍海嘯，土耳其一名老嫗因此溺斃。整個愛琴海地區都對這起地震有感，尤其土耳其西部海岸地帶，包括第一大城伊斯坦堡，希臘首都雅典也受到波及。

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