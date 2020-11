愛琴海強震再傳奇蹟！4歲女童困91小時...小手伸出瓦礫堆終獲救

文/中央社記者何宏儒安卡拉3日專電

愛琴海規模7.0強震搜救工作再傳奇蹟,4歲女童艾拉.蓋茲京於震後91小時自瓦礫堆下脫困。這是震後65小時3歲女童艾莉芙.裴林契克獲救後再傳好消息。

伊茲米爾省(Izmir)貝拉克里(Bayrakli)倒塌的惹薩貝公寓大樓 (Riza Bey)於強震後91小時傳出奇蹟。美國有線電視新聞網土耳其頻道(CNN Turk)直播畫面顯示,艾拉.蓋茲京(Ayla Gezgin)被送出搜救豎井後,圍繞在她身旁的搜救團隊成員先以金色鋁箔保溫毯包裹她的身體,並固定在擔架上。

搜救團隊隨即將她送上早已在旁等候的救護車,這段路程中掌聲和歡呼聲不斷。

After 91 hours...



We've reached a baby (alive) in the wreckage of Riza Bey Apartment in Izmir! pic.twitter.com/ScSbXT1U5Y