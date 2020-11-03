愛琴海強震「疑劣質營造」壓死104人　檢方羈押9名建商、工程師

文／中央社記者何宏儒安卡拉3日專電

愛琴海強震已在土耳其、希臘造成104人喪生，逾1000人受傷。疑似營造品質低劣導致慘劇，重災區土耳其伊茲米爾檢方對11名嫌犯發逮捕令，已羈押9名建築承包商或工程師。

▲愛琴海強震造成土耳其多處建築物倒塌，懷疑建築過程偷工減料，檢方已羈押9名嫌疑人。（圖／路透）

根據土耳其災害與應變管理署（AFAD）3日上午於震後90小時發布的最新一報災情通報，強震造成的罹難人數增至102人，有1026人受傷，其中147人仍住院治療。

主震後共發生1475次餘震，其中有44次規模超過4級。搜救團隊已經完成對伊茲米爾（Izmir）17棟全倒建物其中12棟的搜救任務，正繼續在另外5棟進行搜救。

3歲女童艾莉芙．裴林契克（Elif Perincek）震後65小時自瓦礫堆下獲救，搜救任務後來未再尋獲生還者。她是第106名脫困的生還者。

▲3歲女童艾莉芙．裴林契克（Elif Perincek）自瓦礫堆下獲救。（圖／路透）

根據半島電視台（Al Jazeera）報導，希臘薩摩斯島（Samos）有兩人罹難，至少19人受傷。

土耳其混雜著老舊建物以及廉價非法建築，一旦強震發生恐致嚴重災情。儘管法令已經趨嚴，對這樣的建物進行強化或予以拆除並且展開都巿更新，但是執法效率不彰。

疑似營造品質低劣導致建物承受不起這起強震而倒塌，「每日晨報」（Daily Sabah）報導，伊茲米爾檢察長辦公室2日宣布，已就此對11名嫌犯發出逮捕令，其中9人遭到羈押，正繼續追緝另外兩人。這些嫌犯包括建築承包商，以及負責檢查建物是否遵守建築法規的工程師。

大部分倒塌建物是在要求提高建築抗震度的法規上路前，於1990年代蓋的。

環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）稍早將全倒和嚴重毀損建物總數更新為58棟。由於災區天氣已經轉冷，庫倫強調須加快腳步安置災民。他2日說：「我們開始著手設置貨櫃城。我們將在伊茲米爾省貝拉克里（Bayrakli）4萬6300平方公尺大的區域上建立一座可以容納1000人的貨櫃城。」

▲愛琴海發生強震後，在現場值勤的土耳其搜救人員。（圖／路透）

當地時間10月30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國地質調查所（USGS）測報地震規模為7.0，震源深度10公里。不過AFAD的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。

這起地震在希臘薩摩斯島和土耳其伊茲米爾省塞費里希薩爾（Seferihisar）都引發小範圍海嘯，土耳其一名老嫗因此溺斃。整個愛琴海地區都對這起地震有感，尤其土耳其西部海岸地帶，包括第一大城伊斯坦堡，希臘首都雅典也受到波及。

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