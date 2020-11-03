川普懷疑選舉合法性　史學家批「破壞民主」：1918年流感都沒影響

▲總統史學家貝斯洛斯（Michael Beschloss）。（圖／翻攝自推特／@BeschlossDC）

記者葉睿涵／綜合報導

川普在第一次的總統辯論中對本屆選舉的合法性表示懷疑。專門研究美國總統的歷史學家貝斯洛斯警告，川普此舉嚴重動搖了美國的信譽，並將對民主產生破壞。他認為，美國並不是第一次在選舉中面臨疫情，而美國的政治進程也並未因此而改變，因此即使疫情改變了人們的投票方式，也不會對選舉產生影響。

貝斯洛斯（Michael Beschloss）在接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）的採訪時表示，這是一次歷史性的選舉，這並不只是因為這是美國歷史上第一次有總統懷疑選舉的合法性，並打算將選舉結果帶上最高法院，以避免有舞弊的現象發生，而是這次的選舉也面臨了更多考驗。

▲美國總統川普對選舉合法性的擔憂被史學家貝斯洛斯否定。（圖／路透）

他補充，「本屆選舉所面臨的真正考驗是在10年後，美國人是否能無愧地說出『我喜歡誰當選，或者我不喜歡誰當選，但我認為這是一次公正、準確的選舉』。如果沒有辦法的話，那美國的信譽將嚴重被動搖，而且這將在很長一段時間內對我們的民主造成巨大損害。」

本屆大選也出現了另一個重大改變，由於新冠肺炎大流行，選擇郵寄選票的選民創下了空前記錄，但這也為選舉帶來非常多的變數。郵寄選票需要更多的時間來檢驗與計票，而且各州訂下的截止時間也不同，因此選舉結果是否準確是許多人所關注的議題。

不過貝斯洛斯認為，美國也曾在1918年西班牙流感時舉行選舉，流感也並未改變美國的政治進程，反而成為了人們的記憶，因此選舉不太可能因為疫情而變得「不合法」。

而談及川普在任期內的表現時，他指出，總統在第一個任期內不努力擴大自己的基礎是很罕見的情況，「通常，總統在第一個任期內會積極地想要統一國家，而且出於政治原因，他也會想要擴大自己的基礎。但無論是出於什麼原因，川普似乎從一開始就認為，那些在上一屆選舉中投票給他的人仍然對他感到滿意，而且他也會再次當選。不過，這樣的想法在今晚看來似乎難以成真」。

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