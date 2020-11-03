神秘賭客「押注1.4億」挺川普贏！　博弈業者曝選前「驚人局勢」

記者吳美依／編譯

美國2020年總統大選今（3）日登場，英國一位神祕賭客投入高達500萬美元（大約新台幣1.4億元）的賭金，押川普（Donald Trump）勝選連任。一位英國博弈產業消息人士向《太陽報》表示，「這個賭注的消息傳得很廣，我們認為，這是史上最大的政治賭注」。

▲英國一名神秘賭客押注500萬美元，押川普連任。圖為川普抵達北卡州造勢。（圖／路透）



據悉，神秘賭客是一名富有的前銀行家，目前已經移居海外，透過註冊在加勒比海小島庫拉索（Curacao）的私人賭場下注。友人透露，他諮詢「川普團隊的內部人士」後，才決定投入這場高風險賭盤，但若川普果真勝選，將以1.85賠率，淨賺將近1500萬美元。

英國線上博弈公司必發（Betfair）表示，另一名匿名賭客上周也投入100萬英鎊（大約新台幣3691萬元）巨額賭注，賭川普將會打敗拜登。如果川普果真勝選，他將會獲得154萬英鎊（大約新台幣5685萬元）。

必發的選舉專家克里希那穆提（Paul Krishnamurty）表示，鉅額賭注總是在選前幾天才會出現，因為「人們對於賭局市場更有信心，大人物就會入場」。

▲雖然各大賭盤仍比較看好拜登，許多賭客在選前卻把希望押在川普身上。（圖／路透社）



博弈業者透露，2020年美國大選的全球賭金已經突破10億英鎊（約新台幣379.1億元），將成史上最大博弈事件。根據各大賭盤，雖然拜登仍是最被看好的人選，但許多人卻把希望放在川普身上。

英國博弈公司立博集團（Ladbrokes）指出，選前最後一周，高達3/4的賭注押川普將翻轉選情，成功勝選。愛爾蘭博弈公司派迪鮑爾（Paddy Power）也表示，過去24小時內，高達93％的賭金支持川普連任，僅有7%押拜登勝選。

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