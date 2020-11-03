金正恩體重140公斤！南韓國情院指「每年增胖7公斤」笑：他還年輕

▲南韓國情院指出，金正恩目前體重為140公斤。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統大選在即，韓半島（朝鮮半島）局勢詭譎多變，南韓與美國當局嚴密觀測北韓（朝鮮）是否會趁機進行飛彈試射等軍事挑釁行為！根據南韓國家情報院會議分析，北韓最高領導人金正恩今年的體重為140公斤，雖每年增重6至7公斤，身體卻十分健康，無須過度擔憂。

根據韓媒《News1》，南韓國家情報院今（3）日接受情報委員會國政監察，在野黨「國民力量」（국민의힘，前身為未來統合黨）籍國會議員河泰慶（하태경）表示，「綜合分析金正恩委員長的健康狀況，雖然有變胖，但健康方面並無異常。」

河泰慶分析，「金正恩委員長雖於2014年因腳掌長囊腫，就連拄著拐杖也無法步行，不過現在卻能正常走路。因為他還算年輕，所以肥胖在健康上較不構成大問題。」

河泰慶補充，「金正恩委員長2012年8月的體重為90公斤，現在是140公斤，8年以來平均增重6至7公斤。」

另外，南韓國家情報院也表示，金正恩胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正已可參與、干涉北韓所有國政，預計明年在黨的地位與職責將更上層樓。

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