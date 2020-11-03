川普言論偏激　今年美國大選恐怕會引發武裝攻擊

▲川普舉行造勢。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李芸／綜合報導

國際危機組織（International Crisis Group）是專門關注全球的暴力行為的組織，經鍋嚴密的觀察發表了30頁的論文表示，美國總統大選後將有極大的可能會引發暴力和武裝攻擊，這些暴動將會帶給美國人「陌生的危險」(unfamiliar danger)。

而引發暴動的因素有非常多，包含網路上有大量酸民捏造假訊息製造仇恨言論、美國種族的對立和紛爭、武裝團體的崛起，以及總統候選人未處理的爭議。

國際危機組織表示，川普偏激毒舌的言論增加個人利益，在現代美國歷史上則是首例，他必須要負起一部分的潛在暴力責任。雖然在競選的過程中川普再三強調，反對任何暴力，但他卻拒絕譴責極右翼團體（far-right），讓組織懷疑他是否正在利用這些極右翼團體作為競選拉票的工具，加上他一再拉低郵寄投票的信任度表示，郵寄將會拖延開票日期也可能輕易被做票，當人民認為票選結果不公則會開啟新的紛爭進而演變成暴動。

▼美國大選投票。（圖／路透）

紐約投票所附近增加了數百名的警力，也有許多企業害怕店面被砸，已經在窗戶釘上保護版，包括曼哈頓著名的梅西百貨旗艦店(Macy's )。

洛杉磯的警察近期也進行了數小時的特別培訓，其中包含如何控管人群以及使用非致命型武器，一名匿名的資深高級警察官員表示，「他當任警察的這30年，從來沒有在大選前被這樣訓練，我們會盡全力保護這個城市，不要讓任何人受傷也不要讓這裡成為話題。」國際危機組織表示，外國領導人應該要多敦促美國人尊重民主規範與抉擇。