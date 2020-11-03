金與正地位獲提升！可掌控北韓「全部國政」...明年1月將大變身

▲南韓分析，金與正在北韓地位明年將大大提升。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國家情報院今（3）日接受國會情報委員會的國政監察，除指出北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的體重為140公斤以外，還分析其胞妹、勞動黨第一副部長金與正在黨內的地位已確認大為提昇，可全權干涉北韓所有國政，預計明年1月後在黨內的值則將會更上層樓。

根據韓媒《News1》，南韓在野黨「國民力量」（국민의힘，前身為未來統合黨）國會議員河泰慶（하태경）在國政監察時表示，今年金正恩統治國政的方式大為改變，減少過去至全國各地視察的次數，轉而以親下政策指導棋為核心，「過去金正恩曾到各地工廠視察，然而今年卻專注於主持勞動黨會議。今年光是金正恩親自主持的勞動黨政策會議就高達17場。」

南韓國家情報院指出，金與正同時是勞動長政治局候補委員，已可參與北韓全體國政經營，而在黨內的地位勢必也比候補委員來得高，「明年1月勞動黨第8次全黨大會上，金與正雖身為政治局候補委員，其黨內職責預估將會被大為提升。」

南韓國家情報院分析，「金與正第一副部長今年囊括籌辦勞動黨成立紀念活動，2個月以來不再隨侍金正恩，事實上早已被派往負責防疫、洪災重建等領域國政。」

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