南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

▲美國總統大選在即，分析指出南韓文在寅政府更支持川普。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統大選即將於今（3）日展開，受到國際社會矚目，有外媒分析，亞洲有多個國家支持川普，其中包括台灣、日本、香港等。然而在南韓卻面臨兩樣情，《紐約時報》分析，文在寅政府支持川普連任總統；不過民眾卻反而希望民主黨候選人拜登能夠取代川普，原因竟然和北韓（朝鮮）最高領導人金正恩有關。

美媒《紐約時報》（NYT）在以「美國在選舉時，全球正屏氣凝神關注」為題的報導中分析，因川普外交政策受惠、或受害的國家將如何看待這場選舉，其中在關於南韓的分析中則指出，南韓總統文在寅曾公開表示支持川普對北韓的「由上而下」（Top-town）政策，認為有助於改善與北韓之間的關係。

川普曾於2018年之後，分別於新加坡、越南河內與金正恩舉行2次元首峰會，並曾於到訪南韓期間搭乘專機至板門店跨過軍事分界線會晤金正恩。文在寅政府認為，川普所採取的外交策略更能有效改善南北韓、美朝關係。

▲南韓民眾普遍對川普接近金正恩感到反感。（圖／達志影像／美聯社）

不過一般民眾卻普遍希望拜登能在選戰擊敗川普！南韓前統一研究院院長全星勳（전성훈）接受採訪時表示，「由於金正恩曾處決姑丈張成澤、金與正下令炸毀開城兩韓聯辦、北韓槍殺焚屍南韓海洋水產部公務員等一連串事件，使得南韓民眾普遍對於欲與北韓攜手合作的川普感到反感。」

拜登曾在第二次政見辯論會時稱金正恩為「流氓」，還表示將會讓國務院官僚先行與北韓官僚協商，採取「由下而上」（Bottom-up）的外交策略，與川普完全相反。

據悉，川普曾在8月7日的記者會上表示，若成功連任，將會迅速與北韓取得協商，「若我在2016年敗選，則我國（美國）大概現在早已與北韓開戰。」

而之後川普也曾公開表示，北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平皆期盼自己能贏得這場選戰，「這些國家的元首都不希望與『愛睏喬』（sleepy Joe）接觸。」

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