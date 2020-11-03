變態男舌頭慘遭咬斷！強吻女大生後告對方「防衛過當」　結果出爐

▲南韓釜山男子車內強吻女大生，遭對方咬斷舌頭3公分。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今年7月發生一起男性的舌頭遭女大生咬斷的事件！來自釜山的女大生在喝醉後遭到30多歲的男子拖行至車上後，被載往山區強行親吻、性侵，在一陣驚慌失措下咬斷男子舌尖3公分，事後卻反遭男子辯護律師以防衛過當造成重傷為由提告。警方昨（2）日以不起訴意見處分送交檢方，另在給檢方的起訴意見中表示，男子涉嫌監禁與強姦致傷等罪。

綜合《韓聯社》、《韓國日報》，今年7月19日晚間9時25分，一名在釜山市西面鬧區喝醉的女大生，遭到30多歲男子拖行至車上，隨後被載往人跡罕至的南區荒嶺山的山間小路上，在車內慘遭男子強吻、性侵，一陣慌亂下咬斷男子舌尖3公分。

男子事後向警方主張，雙方性行為已在事前爭取女方同意；女大生則反駁表示，向酒醉、失去意識的人徵求同意發生性行為本就不符常理，加上若事前已同意男子的行為，怎可能還會咬下男子的舌頭。

▲女大生酒醉後被男子載往荒嶺山上強吻、性侵。（圖／翻攝自釜山市府官網）

釜山南部警察署表示，事後已與專家共同商議，得出結論為該女大生的行為確實已符合「防衛過當」的標準；然而依據《刑法》第21條第3項，如若發生防衛過當之行為，假設事發於夜間，或心理處於恐慌、驚愕、過於激動、徬徨不安等狀態，則可不予以處罰。

警方事後根據行車監視器，認定男子確實犯下強制性騷、性侵等行為。

另外，釜山也曾於早年發生類似事件！1964年5月6日，當時年僅18歲的崔末子（최말자，音譯）遭21歲的鄰居強吻，途中咬下對方1.5公分的舌頭，卻反而遭認定「防衛過當」，判處6個月徒刑，直到今年5月，才在婦女團體協助下，向法院提出重審該案的訴求，目前案件仍審理中。

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