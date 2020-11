維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

記者張寧倢/綜合報導

奧地利首都維也納(Vienna)2日晚間爆發恐怖攻擊,多名槍手在市中心的猶太教堂附近6處地點隨機開槍掃射,至少擊發了超過100槍,目前死亡人數上修至4人,其中包含1名被警方當場擊斃的槍手與3位遇難民眾。維也納警方稍早表示,目前已知的襲擊者是伊斯蘭國(ISIS)的追隨者,且不排除有更多的恐怖份子。

▲奧地利維也納發生恐怖攻擊,至少4死、15人受傷。(圖/路透)

根據CNN報導,維也納2日晚間發生恐攻槍擊,截至目前已有4人死亡、15人受傷,死者包含1名遭警方擊斃的槍手、2名男性與1名女性遇害者,其中1名警員也在緝捕過程中受傷。維也納警方稍早在推特發文證實,嫌犯攜帶一把突擊步槍、其他槍枝與彈藥,原本認為是炸彈背心的裝備是假的,此次襲擊是出於伊斯蘭主義相關的動機。

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

據了解,奧地利內政部長內漢默(Karl Nehammer)隔日上午的記者會指出,被警方擊斃的槍手是伊斯蘭國(IS)的追隨者,「不只1名的伊斯蘭恐怖份子襲擊,這幾10年來首次於奧地利發生,我們不會容忍任何人、任何方式從事這種行為。」奧地利總理庫爾茨(Sebastian Kurz)表示,這次襲擊「絕對」是恐怖攻擊,且經過了非常專業的策劃。

報導指出,特警隊已搜查了嫌犯曾居住的公寓,且呼籲人們遠離維也納市中心,並停止在社交軟體上分享有關恐怖攻擊的影片與照片,但據報導,已有超過2萬支現場影片提供給警方。當局表示,由於還有未知人數的全副武裝份子在逃,維也納當地學校3日將停止上課1天。

印度總理莫迪(Narendra Modi)稍早於推特上表示,此次恐怖攻擊事件「卑劣」,對此感到深深的震驚與悲痛,內心與受難者及其家屬同在。德國總理梅克爾也表示,伊斯蘭恐怖主義是我們「共同的敵人」。

Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families. — Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2020

影片恐造成不適,請斟酌觀看。

GRAPHIC



First shots of attack in Viennapic.twitter.com/SiNnQqFr7l — Old Holborn® (@Holbornlolz) November 2, 2020

