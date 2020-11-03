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維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

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記者張寧倢／綜合報導

奧地利首都維也納（Vienna）2日晚間爆發恐怖攻擊，多名槍手在市中心的猶太教堂附近6處地點隨機開槍掃射，至少擊發了超過100槍，目前死亡人數上修至4人，其中包含1名被警方當場擊斃的槍手與3位遇難民眾。維也納警方稍早表示，目前已知的襲擊者是伊斯蘭國（ISIS）的追隨者，且不排除有更多的恐怖份子。

▲▼奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少7死多傷。（圖／路透）

▲奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少4死、15人受傷。（圖／路透）

根據CNN報導，維也納2日晚間發生恐攻槍擊，截至目前已有4人死亡、15人受傷，死者包含1名遭警方擊斃的槍手、2名男性與1名女性遇害者，其中1名警員也在緝捕過程中受傷。維也納警方稍早在推特發文證實，嫌犯攜帶一把突擊步槍、其他槍枝與彈藥，原本認為是炸彈背心的裝備是假的，此次襲擊是出於伊斯蘭主義相關的動機。

據了解，奧地利內政部長內漢默（Karl Nehammer）隔日上午的記者會指出，被警方擊斃的槍手是伊斯蘭國（IS）的追隨者，「不只1名的伊斯蘭恐怖份子襲擊，這幾10年來首次於奧地利發生，我們不會容忍任何人、任何方式從事這種行為。」奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）表示，這次襲擊「絕對」是恐怖攻擊，且經過了非常專業的策劃。

報導指出，特警隊已搜查了嫌犯曾居住的公寓，且呼籲人們遠離維也納市中心，並停止在社交軟體上分享有關恐怖攻擊的影片與照片，但據報導，已有超過2萬支現場影片提供給警方。當局表示，由於還有未知人數的全副武裝份子在逃，維也納當地學校3日將停止上課1天。

印度總理莫迪（Narendra Modi）稍早於推特上表示，此次恐怖攻擊事件「卑劣」，對此感到深深的震驚與悲痛，內心與受難者及其家屬同在。德國總理梅克爾也表示，伊斯蘭恐怖主義是我們「共同的敵人」。

影片恐造成不適，請斟酌觀看。

►影片曝！受害者「中槍倒地」裝死爬起…　維也納槍手狠回頭補槍

►維也納槍手「狂轟100槍」2死15傷！酒吧夜店被打爛　總理：可憎恐攻

►蔡英文慰問維也納恐攻事件　指示外交部掌握我國僑民安全
 

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