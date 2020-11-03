美國會選舉尬大選！民主黨參議院擁8成勝率　共和黨將難保控制權

▲科羅拉多前州長希肯魯伯（John Hickenlooper）有極大機會在參議員選舉中獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選將於3日舉行，除了決定下任入主白宮的人選之外，聯邦435席眾議員選舉、參議員補改選也將於同日舉行，共和黨與民主黨的兩院之爭成為另一大看點。數據分析網站FiveThirtyEight預測，民主黨有將近8成的機率掌握參議院的控制權。

據《紐約郵報》報導，共和黨目前以53比47的席次優勢掌握著參議院，在假設川普勝選的狀況下，共和黨若想維持控制權，最多只能失去3席，因為屆時副總統彭斯將可以投出關鍵票。至於民主黨目前需要獲得4個席次才能掌握多數控制權，但如果拜登同時當選，則僅需要再拿3席。

報導表示，參議院3日將改選33名、補選2名，總共35個席位中，共和黨若想維持優勢，就必須捍衛住原本持有的23個席次，並搶奪12個屬於民主黨的席位。其中棉花州與新英格蘭地區的共和黨候選人皆面臨龐大壓力，即使在共和黨較占優勢的地區也必須兼顧「激進川粉」的支持與不滿川普的郊區選民。



報導指出，原為共和黨佔據的科羅拉多州與亞利桑納州最有可能落入民主黨手中。科羅拉多州民主黨前州長希肯魯伯（John Hickenlooper）有84%的機率勝過共和黨現任參議員賈德納（Cory Gardner）。加入亞利桑那州補選的民主黨人為前美國太空總署（NASA）的太空人凱利（Mark Kelly），他已獲得大筆競選募款，民調顯示共和黨對手麥克薩利（Martha McSally）獲勝的機率僅22%。

▲前NASA太空人凱利（Mark Kelly）在參議員競選中獲得8700萬美元（約新台幣24.8億元）的募款。（圖／達志影像／美聯社）

另外，在北卡羅來納州、喬治亞州的共和黨席次逐漸傾向於民主黨，民主黨候選人在北卡與喬治亞州獲勝的機率分別為68%與63%。緬因州、愛荷華州與蒙大拿州等3個共和黨席位也多少有些搖擺不定，其中緬因州有59%的機會被民主黨人拿下，愛荷華州與蒙大拿州的民調則分別有42%與31%的機率由民主黨勝出。

FiveThirtyEight綜合各州數據調查認為，平均下來，民主黨將擁有52個參議院席次，而共和黨將占據48個席次，參議院由民主黨最後翻盤取得掌控權的機率高達75%，共和黨則僅剩四分之一的機率能持續維持參議院的席次優勢。

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