影／川普猛打反中牌　意外擄獲「太平洋彼端的他們」！亞洲國家成川粉

▲川普狂打反中牌，相較之下拜登前陣子才被爆出電郵門醜聞。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國總統大選將於3日正式登場，全球都在關注究竟誰才是入主白宮的下一任領袖，目前已有少數地區開始開出總統票。在這場眾所矚目的選戰中，中國反而成為另一個焦點。川普不斷攻擊中國，試圖以反中形象擄獲選民的心，而拜登相對親中的色彩，再加上先前的電郵門醜聞，也讓對中態度成為川普手上的一張好牌，並意外吸引遠在一個太平洋之外的多個亞洲國家，開始對川普抱有好感。

根據《法國國際廣播電台》報導，拜登次子杭特的電郵門醜聞以及拜登本人蒼白無力的回應，讓川普手上的這張「反中牌」更能發揮效用。川普不斷指責拜登是一名被中國收買的「貪腐政治家」。不僅如此，拜登越是攻擊川普防疫不力，使得23萬名美國人死於新冠肺炎，川普就越是卯起來攻擊中國帶來這場「瘟疫」。

川普猛打反中牌是否真的有用，恐怕要等到大選結果出爐才能得知，不過這場選戰，卻連帶使得部分遙遠的亞洲國家紛紛「挺川」，其中包括印度與越南。有媒體評論，越南人密切關注美國總統大選，並傾向於支持川普連任。一名越南紡織公司的CEO接受《日經亞洲評論》採訪時稱，「我支持川普，因為他毫不猶豫地對中國採取強硬行動，與至今任何一位美國總統都不一樣。」

根據《越南快訊》發表的民調顯示，有79%的越南民眾支持川普，拜登僅21%。另一間越南媒體Tuoi Tre的民調則顯示，川普有78%的支持率。在Thanh Nien的民調中，川普甚至獲得80%以上的支持率。不僅如此，在越裔美國人中，川普的支持率也較拜登高。

根據《印亞新聞社》與國際民調機構CVoter調查，有68.3%的印度民眾認為中國所構成的威脅遠遠大過其競爭對手巴基斯坦。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢