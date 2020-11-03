英漢堡王要顧客「到麥當勞點餐」！原因超暖：數千員工需要幫忙

▲英國漢堡王呼籲顧客到各大速食餐廳消費。(圖／翻攝自臉書／Burger King)

實習記者高琳景／綜合報導

新冠疫情在歐洲持續惡化，德法等國再度實施「封城」政策，影響許多商活動，其中以服務業最為慘重。連鎖速食餐廳「漢堡王」公告發文表示，希望民眾盡量多消費，但不是鼓勵到漢堡王，而是到麥當勞、肯德基等同業餐廳，「雖然華堡是最佳選擇，但來個大麥克其實也不賴！」

▲漢堡王的華堡餐組合。（圖／達志影像／美聯社）

英國漢堡王於當地時間2日，在推特上以斗大的標題寫著「到麥當勞點餐」。PO文寫道「我們從未想過會這樣告訴顧客，就像我們從未想過鼓勵大家去肯德基、SUBWAY、達美樂和必勝客等其他速食店消費。」

漢堡王表示，「雖然我們從來沒有想過會這麼做，但這些餐廳有數千名的員工需要大家的支持，所以如果你想幫忙，可以試著讓店家把美味的餐點送到你家，或是用外帶和得來速的方式取餐。華堡雖然是最佳選擇，但來個大麥克其實也不賴。」