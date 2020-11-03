新郎婚禮公然摟前女友！新娘一旁全程怒目冷觀...網：她很火大

▲新郎在新娘面前摟著前女友的腰，而新娘就站在一旁默默的看著。（圖／翻攝自Tiktok／@ftriandika）

實習記者高琳景／綜合報導

婚禮上若雙方的前男、女友來參加，場面可能會很尷尬。印尼近日一組照片在網路瘋傳，在一處婚禮現場，只見新郎右手摟著一名女賓客，表情顯得開心愉悅，而新娘則一臉不悅的站在旁邊瞪著女賓客，讓不少網友直呼「新娘一旁火很大！」

根據印尼《Indo zone》報導，照片拍攝地點是在西蘇門答獵（Sumatera Barat）的一處婚禮現場。從照片中可見，一對新人穿著傳統服飾在一一答謝賓客，一名包裹著頭巾、身穿白衣黑裙穆斯林女賓客，在向新郎道賀時，忍不住哭了出來，新郎看到女子哭泣，便一臉燦笑的安慰對方，還伸出右手輕摟著女賓客的腰。新娘全程就站在一旁，雖然沒有當場發飆罵人，但被人捕捉到她一臉不悅的瞪著女子，感覺正努力的壓抑怒火。

▲新娘的表情成為網友熱議的焦點。（圖／翻攝自Tiktok／@ftriandika）

據報導，這名哭泣的女子其實是新郎的「前女友」，當天她特地到場祝賀新郎。照片流出後，不少網友紛紛留言表示「新娘一旁火很大！」「天阿，新娘做何感想？」但也有網友稱讚新娘，認為她EQ很高，沒有當場翻臉真的很厲害。