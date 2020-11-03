家中淹水變泳池！泰男曬「裸上身」度假照　網笑：真的泰然自若

實習記者蘇頌婷／綜合報導

泰國近日一組照片引起網友關注，只見一名男子上半身赤裸，側身躺在水池中看電影，旁邊還擺放著美食，看起來十分寫意，不少網友笑噴「欣賞泰國人的泰然自若」。據了解，泰國在5月進入雨季後，陸續受到森拉克（Sinlaku）和海高斯（Higos）颱風的影響，出現持續性降雨及山洪爆發的情況，另外，10月初更遭到熱帶風暴來襲，許多地區暴雨成災，以北部和東北部地區最為嚴重。

臉書帳號「泰國清邁象」經常分享當地的有趣事物，日前因為一組照片引起不少網友注意。從照片中可以看到，一名男子上半身赤裸著，右手撐頭側身躺在水中，還一邊看電影、一邊搭配水面上漂浮的美食，似乎很享受的樣子，但仔細一看卻發現，這所謂「室內泳池」的場景，其實是男子家中淹水。

根據「泰國清邁象」PO文中表示，今年泰國偏鄉水災不斷，一般人都會怨天尤人，但這名男子卻將家中淹水情況分享至網路，並開心表示「家裡終於有游泳池，還是室內的」。從照片中可以發現，男子在家中已經做好萬全的防災準備，不只把電器放在高處，插座也比一般人家還要高。

PO文一出，吸引許多網友紛紛留言，「苦中作樂的最高境界」、「泰國人就是這麼樂觀」、「臨危不亂」、「就是欣賞泰國人的泰然自若」、「應該看大白鯊4D」；也有部分網友認為「這麼大面積的水，真漏電保險絲會先跳」、「萬一漏電就GG了」、「很有趣，但是小心為妙。」