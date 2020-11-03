美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普及民主黨對手拜登在選前衝刺造勢催票，拜登更在選前之夜地點選在賓州，鞏固選票。只不過，根據共和黨議員最新爆料，川普在當地其實擁有潛在支持者，只因部分居民不想表態，避免街坊鄰居異樣眼光，且10多名民主黨官員選擇倒戈，把選票投給川普。

華盛頓觀察家報（Washington Examiner）報導，川普2016年成功拿下賓州入主白宮，時隔4年的2020年總統大選，當地許多過去公開支持川普的人，如今選擇不把政治立場表態，就怕旁人給予異樣眼光。賓州選民湘儂（Shannon）坦言，「你不會告訴所有你認識的人，說你支持川普，因為和我一起工作的人，反對川普的人多達75%，如今狀況更加糟糕。」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普2016年以4.4萬選票的些微差距，成功拿下賓州。賓州共和黨議員德馬科（Sam DeMarco）表示，川普潛在支持者肯定存在，在當地社區之中，川普支持者可能只是不想和鄰居有摩擦。

此外，德馬科更透露，至少有12名民主黨官員會把選票投給川普，因為如今的民主黨已經太過左傾，但由於身在民主黨，所以支持川普的決心無法公開表態。

事實上，當地工會先前認可某位候選人，通常都會採取施壓行動，要求其他人也要支持，但今年並沒有特別這麼做。德馬科指出，「他們已經放棄讓他們的人投給拜登，我不敢猜測有多少人，但在執法部門、建築業、工會、石油天然氣產業的成員，都會投給川普。」

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