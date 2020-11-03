漢堡王AppClips快速點餐體驗！券券：將有超過500間店家啟用

特約記者洪聖壹／綜合報導

在今年 6 月的開發者大會（WWDC 2020）期間，Apple 公司正式公開 iOS 14 的相關應用當中，加入《輕巧App》(App Clips)的新功能，讓使用者不需要下載完整的應用程式，就可以快速使用應用程式當中的部分功能，應用在租車、預約、點餐、集點相當方便，在台灣終於也有廠商正式導入，一家是ChargeSPOT，另外就是漢堡王。

▲「輕巧app」實際體驗。（圖／記者洪聖壹攝、下同）

綜合Apple官方解說，「輕巧App」其實就是應用程式的一小部分，它能夠讓開發者提取應用程式當中的某些特定功能，讓使用者可以快速使用 Apps 連結相關產品或者業務，不用等待「Apps 開啟 > 點選進入 Apps 某功能」的時間，就可以在需要時能快速取用。

使用方式很簡單，第一步是使用 iPhone 相機掃描實際位置所顯示的行動條碼；或者是直接將 iPhone（支援的機型）靠近近場通訊（NFC）標籤，都可以快速開啟「輕巧 App」，接著便可在 Safari、地圖和訊息點一下輕巧 App 的連結，就可以使用這功能。另外就是付款，使用上來說，只要在「輕巧App」 中，點選「使用 Apple 登入」，然後開啟 Apple Pay，即可快速進行付款。

記者實際前往漢堡王八德門市體驗，點餐付款不再需要到櫃臺，也不用像是上海麥當勞那樣需要點選觸控螢幕，只要把 iPhone 手機輕觸桌子，這時候「漢堡王」跟「券券」合作的輕巧App卡片就會彈起，接下來只要在「內用」、「外賣」底下選擇自己想要的餐點，然後使用 Apple Pay 付款即可。

▲手機只要移至帶有 NFC 或者掃描QR code 就可以啟用輕巧app。（圖／記者洪聖壹攝）



▲進入點餐頁面如果不小心按錯，可以選擇移除餐點。（圖／記者洪聖壹攝）

付款完成之後，系統會跳出消費明細，包括訂單編號跟取餐號碼，當餐點完成之後，手機就會跳出通知取餐。

▲付款成功會出現點餐編號、iOS 14 系統也會通知店家已經收單。（圖／記者洪聖壹攝）

▲接下來只要拿出點餐編號就可以取餐。（圖／記者洪聖壹攝）

無疑的，這是全台首間NFC感應點餐式付款的快餐通路，對此，漢堡王CEO 黃耀忠告訴記者，一般來說像是八德門市這樣的店家一天的單店交易次數大約300~400次，而 AppClip 對他們來說是一個很新的服務，並非是行銷工具，他們樂觀以待，接下來會持續拓展到全台 53 間門市。

▲漢堡王CEO 黃耀忠。（圖／記者洪聖壹攝）

至於全台首間跟 Apple 公司合作的開發商「券券」，該公司創辦人陳顥仁向記者透露，漢堡王是全台第一家快餐店消費通路使用 AppClip 的店家，但是他們已經很積極拓展其他消費品牌通路，預計在年底(12月)前拓展到全台 500 個店家。

▲「券券」創辦人陳顥仁。（圖／記者洪聖壹攝）

換句話說，除了ChargeSPOT ，包括漢堡王在內的券券合作店家，全台支援這種「輕巧App」的付款方式預計會有超過 500 間。不過需要提醒一點，想要使用「輕巧App」，必須是搭載 iOS 14 作業系統以上的 iPhone（iPhone 6s以上），並且能夠使用 AppPay 快速付款。