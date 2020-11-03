BBC：亞洲多個國家支持川普　尤其台、港、日原因曝

▲東亞國家盼望美國川普連任。（圖／路透）

實習記者李芸／綜合報導

美國大選剩不到一天的時間，不僅美國人關注這場選舉，就連國際也非常關切。BBC表示，川普在國際的聲勢很兩極化，全球有一半的國家都被他辱罵過，不過許多東亞國家認為川普有壓制中國能耐，願意繼續力挺。

根據BBC報導，川普在歐洲、非洲及南美洲的聲望並不樂觀，原因是他曾說過，「歐洲的高官都很弱很孬，墨西哥專門產強暴犯，為什麼要讓來自非洲這種破地方的人來美國，我們國家不需要這麼多非洲人」等激烈語句。他對中國的謾罵更是毫不留情，擬定強硬對付中國政府的政策，許多東亞國家覺得川普連任會感到安全。

川普讓台灣在國貿易和軍武上有更多的機會及保護，並對中國不公平貿易方式增收大量關稅，未來有機會讓大量的台灣人在美國建設工廠。被受訪的台灣人表示，「拜登偏向保守，不太可能為了台灣冒險，雖然拜登看似中立但以往他力挺中國，一旦在台灣和北京發生爭執就可能不理會。」

▲香港反送中。（圖／路透）

香港原本力挺美國的民主黨，但近年來的多起抗議和運動，川普有對香港伸出援手，因此對他好感度大大提升。雖然許多香港人認為，川普防疫做得並不成功，但為了自由還是願意相信他。香港演員、政治家袁彌明表示，「川普是唯一可以瞄準中共的要害，抗爭者都由藍轉紅，雖然對付中共的同時我們也會受傷，但我們願意為了長期的自由民主而受一點傷。」

最近中國一再侵犯日本空域和海域，日本人也表示，當戰機和艦艇過於頻繁侵入釣魚台列嶼時，需要一個可以大膽站出來對抗中國的美國總統，而這點除了川普外沒有人可以做到，這次美國總統大選關乎著我們的國家安全。川普的幽默和態度在越南獲得許多芳心，甚至還有人把餐廳店名改成川普的名字。越南人表示，川普是可以壓制中國來捍衛亞洲的平衡。