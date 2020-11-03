全球美選賭金破379億！狂人押3800萬賭拜登勝　佛州超愛川普

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記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選3日登場，全球押注賭金現已突破10億英鎊（約新台幣379.1億元），將成史上最大博弈事件。業者透露，更有人下注100萬英鎊賭民主黨總統候選人拜登勝選，一旦拜登勝選，下注者將能拿到154萬英鎊，且川普在佛州博弈市場相當受歡迎，因為共和黨在佛州的表現，總是超乎預期。

路透報導，拜登在全美民調大幅領先川普，但在決定勝負的關鍵州，2人差距逐漸縮小，而拜登仍是各大線上博弈市場熱門人選，儘管現任總統川普在選前周末夜造勢後，民調數字些微上升，但依據英國博彩公司Smarkets賭盤數據，拜登勝率現為65%，而川普則是從34%提高至35%。與此同時，英國線上博弈平台必發（Betfair Exchange）數據也顯示，川普勝率略有上升。

▲民主黨候選人拜登。（圖／路透）

英國博彩集團GVC控股政治博弈主管夏迪克（Matthew Shaddick）表示，這次大選即將成為史上最大博弈事件，全球押注賭金共約10億英鎊（約新台幣379.1億元），「儘管佛州民調顯示拜登獲勝機率比較大，但在博弈市場中，川普還是相當受歡迎的人選，因為共和黨在佛州的表現，總是超乎預期。」

博弈平台必發坦言，現在已經有人下注100萬英鎊（約新台幣3791萬元）賭拜登勝選，是有史以來最大的政治賭注，一旦成功預測拜登勝選，將能拿回154萬英鎊（約新台幣5838萬元）。

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