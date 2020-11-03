　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓恐爆禽流感！鴨農陸續驗出「高病原性」病毒...連爆8隻病死鴨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼近期南韓家農、野生鳥類陸續被測出高病原性的禽流感病毒。（資料照／達志影像／美聯社）

▲近期南韓家農、野生鳥類陸續被測出高病原性的禽流感病毒。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來各種病毒疫情席捲全球，南韓也不例外，除了先前的非洲豬瘟、新冠肺炎（COVID-19），最近又有禽流感疑似病例出現，全羅北道有高達8隻小鴨因病暴斃，鴨農通報當局檢驗。然而早在10月下旬，當局在忠清南道野生鳥類的糞便中，檢測出H5N8高病原性禽流感病毒。

根據《韓聯社》報導，南韓農林畜產食品部指出，全羅北道高敞郡一處飼養1萬5千隻食用鴨的鴨農向動物衛生實驗所通報，近期出現連續8隻小鴨病死的現象，目前防疫當局已派人前往現場採取檢體，送往實驗所進行精密分析。

不過早在10月25日，農林畜產食品部便表示，於該月21日從忠清南道天安市的野生禽鳥糞便中，檢測出H5N8，而距離上一次驗出禽流感病毒已是2年以前。

2018年2月1日，忠清南道牙山市曲橋川驗出H5N6，同年3月於中清南道牙山市的家禽農場，驗出最後一例禽流感病毒。

農林畜產食品部在2日發表的資料報告中表示，從近期趨向分析，在野生鳥類被檢出高病原性禽流感病毒的20天以後，家禽農場也發生禽鳥暴斃、驗出禽流感病毒，由於近期是候鳥遷移季節，因此需高度重視禽鳥防疫。

另外，南韓國內所檢驗出的H5N8，被證實與近期日本、荷蘭、以色列所檢測出的病毒為同一類型。

►嗨翻萬聖節！年輕人擠酒吧「傳播病毒」開趴狂歡 新冠病例恐暴增

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／川普16：5暫時領先拜登！　2小鎮率先開出總統票
快訊／全美第一張總統選票開出！　他暫時取得領先
訊號不好！　她用電信商WiFi「一收帳單傻了」
華為副總裁深圳猝死　享年55歲
達康董座逃亡遭通緝　跟張綱維買股借殼上市掏空4千萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BBC：亞洲多個國家支持川普　尤其台、港、日原因曝

快訊／川普16：5暫時領先拜登！　美國2小鎮已開出總統票

「全美第一張總統選票」出爐！　12人小鎮「5：0」拜登領先

南韓恐爆禽流感！鴨農陸續驗出「高病原性」病毒...連爆8隻病死鴨

全美1340萬選民可在「大選日登記投票」左右選情！川普拜登急競逐

全球美選賭金破379億！狂人押3800萬賭拜登勝　佛州超愛川普

「懷胎4個月」24歲正妹拒絕墜胎　和男友被小王關車內活活燒死！

「這些巨星」全挺拜登　川普開罵！卻糗念錯碧昂絲名字

衛報：川普支持暴民戰術！　高達75％民眾認：選後會發生動亂

美大選倒計時！防駭客維安、推特禁自行宣布當選...必知的5大重點

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

BBC：亞洲多個國家支持川普　尤其台、港、日原因曝

快訊／川普16：5暫時領先拜登！　美國2小鎮已開出總統票

「全美第一張總統選票」出爐！　12人小鎮「5：0」拜登領先

南韓恐爆禽流感！鴨農陸續驗出「高病原性」病毒...連爆8隻病死鴨

全美1340萬選民可在「大選日登記投票」左右選情！川普拜登急競逐

全球美選賭金破379億！狂人押3800萬賭拜登勝　佛州超愛川普

「懷胎4個月」24歲正妹拒絕墜胎　和男友被小王關車內活活燒死！

「這些巨星」全挺拜登　川普開罵！卻糗念錯碧昂絲名字

衛報：川普支持暴民戰術！　高達75％民眾認：選後會發生動亂

美大選倒計時！防駭客維安、推特禁自行宣布當選...必知的5大重點

BBC：亞洲多個國家支持川普　尤其台、港、日原因曝

快訊／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！遠航張綱維+台南擔仔麵駙馬爺也落難

快訊／川普16：5暫時領先拜登！　美國2小鎮已開出總統票

台股攻破12700點大關！大立光漲逾2%　指數漲144點收12736點

萬聖節「扮變色蝙蝠俠裝」被笑是蟑螂！　《天能》男歌手直接刪IG

星巴克立體馬克杯也太可愛！　台灣11／4開賣讓耶誕節變好玩

台中爛醉男搶警用機車...騎3米撞自家車倒地！罰金6百飆到20萬

人妻體內自建「超強殺蟲劑」！　老公千萬蝌蚪全被滅光…醫：難怪生不出來

影／「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作亮相

傳政院將恢復國科會、廢科技部　吳政忠：應該不會廢掉

國際熱門新聞

砸270萬買神燈　醫回家狂搓...秒傻：精靈呢

「全美第一張總統選票」出爐

胸部太大　辣媽穿低胸洋裝被趕下機

更／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻至少2死多傷

女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相逆轉

華爾街日報：川普已經贏了！

女童地震後奇蹟獲救　緊握消防員手指

荷蘭列車出軌　鯨魚雕塑神救援

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

美開票日恐現「紅色幻想」　迎來最不確定大選

只因為爽才性侵殺人！華城案兇嫌嘲笑：警察超蠢

台灣賭盤「一面倒」押川普勝選連任

外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐

更多熱門

相關新聞

只因為爽才性侵殺人！華城案兇嫌嘲笑：警察超蠢

只因為爽才性侵殺人！華城案兇嫌嘲笑：警察超蠢

馬來西亞籍長榮女大生返家途中，由於路途偏僻昏暗，遭我國男子梁育誌性侵殘殺棄屍，引各界關注。而震驚南韓社會、遲至34年後才宣告結案的「華城連續性侵殺人案」，兇嫌李春在（이춘재）於昨（2）日出席法院聆訊，首先坦承在意念驅使下殺害14名女子、性侵34名女性，並低頭向第8起案件被誣陷入獄的尹某道歉，同時表示曾於獄中觀看改編犯案過程的電影《殺人回憶》，嘲笑當時警方辦案不力。

美日印澳四國軍演　美國大選投票日開始！

美日印澳四國軍演　美國大選投票日開始！

藍牙耳機狂落軌　JR站務員崩潰撿

藍牙耳機狂落軌　JR站務員崩潰撿

雪鴞特殊食癖　只吃鼠頭、身體丟掉

雪鴞特殊食癖　只吃鼠頭、身體丟掉

宋慧喬逆齡美照認不出

宋慧喬逆齡美照認不出

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓禽流感H5N8H5N6全羅北道鴨農

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面