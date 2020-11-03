「這些巨星」全挺拜登　川普開罵！卻糗念錯碧昂絲名字

▲Lady Gaga出席了拜登在賓州的競選活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

距離美國總統大選僅剩一天，川普2日在賓州造勢時抨擊支持拜登的幾位大咖歌手，包括紅遍全球的Lady Gaga、邦喬飛樂團主唱瓊•邦•喬飛以及碧昂絲（Beyoncé），但是在他提到碧昂絲時卻誤念成碧昂「西」（Beyon'see'）。然而，也有許多饒舌歌手支持川普，例如：五角、小韋恩與年僅20歲的嘻哈新秀Lil Pump。

根據《紐約郵報》報導，美國巨星歌手Lady Gaga於2日晚間在賓州匹茲堡（Pittsburgh）為拜登站台，不僅上台拉票，還進行現場表演。搖滾樂團邦喬飛主唱瓊•邦•喬飛（Jon Bon Jovi）也曾於10月在賓州東部舉辦一場支持拜登競選的音樂會。另外，碧昂絲則剛於2日才為拜登背書。

▲Lady Gaga在拜登的造勢場中登台表演。（圖／達志影像／美聯社）

對此，川普2日在賓州斯克蘭頓（Scranton）舉辦集會時抨擊，「我每次看到瓊•邦•喬飛，他都會一邊親我的屁股地說『喔！總統先生』，但就像每個人一樣，他會從中得到一些東西。」至於Lady Gaga為拜登站台一事，川普則表示，拜登得到了Lady Gaga，但川普知道很多關於Lady Gaga的故事，他可以全都告訴大家。

川普更說，自己吸引的人群比這些人還多，歌手會在台上唱1、2首歌後離開，人群也會跟著歌手離開，剩下「昏睡喬」（sleepy Joe）在說話，「希拉蕊也發生過這種事，他們有碧昂『西』（Beyon'see'）和Jay-Z，但Jay-Z在人群面前講髒話，表演結束之後人群也走了。」

▲邦喬飛樂團主唱瓊•邦•喬飛（Jon Bon Jovi）也為拜登的競選舉辦音樂會。（圖／達志影像／美聯社）



根據報導，川普雖然批評這些支持拜登的名人，但也有越來越多饒舌歌手表態支持川普連任後將推動的黑人政策，包含先前與總統見過面的五角（50 Cent）、小韋恩（Lil Wayne）以及於2日替川普站台的嘻哈新秀Lil Pump。