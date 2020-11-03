　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美選民調可信度太低？　外媒：統計法比上屆更精準！仍有參考價值

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普賓州造勢活動。（圖／路透）

▲川普在選前最後一天於賓州舉辦造勢活動。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選在即，《華爾街日報》與NBC公布最後全國民調，拜登以52%超過川普達10個百分點。民調專家表示，這是今年來的第11次民調，結果幾乎沒有什麼變化。但上次大選，希拉蕊有民調優勢卻仍輸給川普，且搖擺州差距也大多在誤差範圍內，究竟民調的可信度為何，《華爾街日報》認為仍有一定準確性。

綜合《華爾街日報》與《富比士雜誌》報導，美國總統大選前最後的全國民調中顯示，民主黨籍候選人拜登以52%對42%的支持度領先川普達10個百分點。民主黨民調專家哈特（Peter Hart）表示，「這是我們在2020年的第11次民調，結果幾乎沒什麼變化。」共同進行民調的共和黨專家麥因夫特（Bill McInturff）則警告，「川普仍有能力在選舉日表現出色。」

▲▼ 美國民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

▲民主黨籍總統候選人拜登於最終民調終保持領先。（圖／路透）

據報導，表示自己已經投票或將提前投票的68%選民中，拜登支持率達61%，但在尚未投票的28%選民中，川普同樣獲得61%的高支持率。拜登在黑人選民取得壓倒性的支持，且在年輕選民、老年選民、女性、擁有大學學歷的白人選民以及無黨派人士都占有優勢。而川普僅在男性選民與沒有大學學歷的白人選民中占上風。

報導指出，2016年大選時希拉蕊的民調領先，美國公眾輿論研究會（American Association for Public Opinion Research）也評論當時的最終民調是80年來最準的，雖然總票數符合民調結果，比川普多拿了2%，但最終希拉蕊卻仍輸給川普。對此專家表示，會有此結果是因為很多民調忽略了賓州、中西部選民、工人階級、沒有大學學歷的郊區選民民意。

▲▼川普31日賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家認為，川普仍有可能在選舉日當天有出色的表現。（圖／達志影像／美聯社）

然而，與上次大選相比，今年除了不確定選民人數減少，最後一刻改變主意的可能性降低之外，許多單位的民調也改變了統計方法，確保各階層、各教育程度的選民都能受訪，增加了準確性。報導稱，雖然全國民調難以完全反映最終結果，但仍提供了值得參考的數據。
 

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

搖擺州開票時間出爐…結果恐拖至周末！各州拼「午夜前」計票完畢

拜登「川皇上身」3小時狂發19推！狠酸川普：準備收行李走人吧

差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

拜登搖擺州支持度下滑！　川普催票下猛藥：投給民主黨=毀掉賓州

美選民調可信度太低？　外媒：統計法比上屆更精準！仍有參考價值

美選更新／新罕布夏州2鎮搶先開跑！　川普「暫時領先6票」

BBC：亞洲多個國家支持川普　尤其台、港、日原因曝

快訊／川普16：10暫時領先拜登！　美國2小鎮已開出總統票

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

搖擺州開票時間出爐…結果恐拖至周末！各州拼「午夜前」計票完畢

拜登「川皇上身」3小時狂發19推！狠酸川普：準備收行李走人吧

差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

拜登搖擺州支持度下滑！　川普催票下猛藥：投給民主黨=毀掉賓州

美選民調可信度太低？　外媒：統計法比上屆更精準！仍有參考價值

美選更新／新罕布夏州2鎮搶先開跑！　川普「暫時領先6票」

BBC：亞洲多個國家支持川普　尤其台、港、日原因曝

快訊／川普16：10暫時領先拜登！　美國2小鎮已開出總統票

積架豪車代理商再砸近3億！　買余文樂「頂禾園」樓上第2戶

小嫻「0偽裝」恆春操場跑步！　金剛黏TT合體運動…吐舌甜笑閃炸

長榮女大生命案》單厚之／治安會報不開又如何？

兩岸可能「擦槍走火」　廈大劉國深：台海最大不安因素是美國

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

8民主派人士被捕　林鄭月娥：沒有法例指議員不受影響

碰一聲馬路塌陷積水　安南警管制交通水公司搶修

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

御用化妝師傳授！《后翼棄兵》安雅「精靈大眼妝」這樣畫　

銷魂烤魷魚彈牙甜美！台中人氣平價泰料　綠咖哩飯料多濃郁

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

「全美第一張總統選票」出爐

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

砸270萬買神燈　醫回家狂搓...秒傻：精靈呢

胸部太大　辣媽穿低胸洋裝被趕下機

更／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻至少2死多傷

女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相逆轉

華爾街日報：川普已經贏了！

78歲翁娶17歲嫩妻！羞喊「生孩子」...22天後卻休妻

女童地震後奇蹟獲救　緊握消防員手指

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

荷蘭列車出軌　鯨魚雕塑神救援

美開票日恐現「紅色幻想」　迎來最不確定大選

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

只因為爽才性侵殺人！華城案兇嫌嘲笑：警察超蠢

更多熱門

相關新聞

BBC：台、港、日挺川　原因曝

BBC：台、港、日挺川　原因曝

美國大選剩不到一天的時間，不僅美國人關注這場選舉，就連國際也非常關切，BBC表示，川普在國際的聲勢很兩極化，甚至有全球有一半的國家都被他辱罵過。不過許多東亞國家認為川普有壓制中國能耐，願意繼續力挺。

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

「全美第一張總統選票」出爐

「全美第一張總統選票」出爐

全美1340萬選民可在大選日登記投票

全美1340萬選民可在大選日登記投票

全球賭金破379億　狂人押3800萬拜登勝

全球賭金破379億　狂人押3800萬拜登勝

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登民調最新民調北美要聞

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面