糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

▲美國前總統歐巴馬與拜登31日首度同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選即將來臨，民主黨候選人拜登10月31日來到關鍵戰場密西根州造勢，也邀請前總統歐巴馬到場力挺，但卻多次發生「脫線」場面。

Ahahaha Barack Obama tried to introduce Joe Biden at their rally in Flint Michigan but Joe misses his cue...



pic.twitter.com/jCrw60Sqqb — obama was a cosplay progressive (@aturtlenamedbo1) November 1, 2020

歐巴馬首先上台「暖身」，致詞完畢後，語氣激昂地大喊，「我的朋友，美國下一任總統，喬．拜登！」，暗示候選人即將華麗登場，沒想到語畢卻沒有任何人出現。他獨自應付尷尬場面，趕緊又呼喚昔日副手的名字2次，最後才終於看見拜登慢跑登上舞台。

Joe Biden:



“Barack And I Think It’s a Right For People To Have Badakathcare.” pic.twitter.com/f7967UJYU3 — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) November 1, 2020

此外，拜登在造勢會場抨擊大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）時發生口誤，「川普認為健保（healthcare）是一種特權，我和歐巴馬認為人們有權，擁有『badakathcare』」。

造勢活動尾聲，2人一起向支持者揮手。拜登脫下口罩致詞後，卻忘記戴上，在歐巴馬的提醒之下，才想起來。但是，他一開始慢跑回到講台上尋找口罩，時間長達20秒，最後才發現口罩其實就在自己的口袋裡。

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