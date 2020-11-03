78歲翁娶17歲嫩妻！羞喊「生孩子」...22天後卻休妻　女方親友怒：被羞辱

▲78歲老翁迎娶17歲嫩妻爆紅。（圖／翻攝自臉書／Aki Sarna）

圖文／CTWANT

印尼78歲男子薩爾納（Abah Sarna）上月迎娶比自己小61歲的嫩妻諾妮（Noni Novita Handayani），引起外界關注。當時薩爾納還跟大家開心分享，想生一個小孩。未料婚姻僅短暫維持22天就告吹，雙方以離婚收場。

根據外媒《Tribunnews》報導，薩爾納因常常到諾妮父母所開設的店購買汽油用品，因此與諾妮結識，後發展出感情進而交往，最後決定步入禮堂。由於2人年紀相差太多，諾妮的父母一開始十分反對，但後來禁不住女兒哀求，才同意這門婚事。

▲薩爾納給新娘的聘禮，多到要用2卡車來裝。（圖／翻攝自臉書／Aki Sarna）

薩爾納準備了兩輛卡車的聘禮，以及11克黃金、1000萬印尼盾（約新台幣1.9萬元），風光迎娶美嬌娘，也藉此表達自己濃濃愛意。婚禮上，薩爾納羞澀地說，「希望可以盡快生一個孩子。」

未料結婚才22天，2人傳出已離婚。諾妮哥哥證實了離婚消息，表示妹妹突收到丈夫寄來的離婚信，因此難過到沒胃口，幾乎不吃不喝。諾妮哥哥氣憤地說，「在這之前對方完全無預兆，這行為嚴重羞辱到我們的家族。」他直言，男方的家人不同意這門婚事。

據了解，薩爾納喪偶後，一直與孩子、孫子住在一起，但家人得知女方只有17歲而已，相當不能接受，因此導致婚姻破局。薩爾納在信中表示，不會討回當初送的聘禮；但如今婚事告吹，儼然讓女方成為笑話，是多少聘禮都無法彌補的。

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