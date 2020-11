辣媽穿「低胸洋裝」和7歲兒被趕下飛機　她受辱：嫌我胸部太大！

▲女子認為自己因為胸部遭到不公平對待。(圖/翻攝自Instagram/evejmarie)

記者李振慧/綜合報導

26歲性感辣模瑪麗(Eve J Marie)日前帶著7歲兒子一起搭乘西南航空(Southwest Airlines),預計從德州達拉斯市(Dallas)飛往奧克拉荷馬州塔爾薩市(Tulsa)時,竟然因為穿低胸洋裝差點被空姐趕下飛機,讓她覺得自己是因為胸大遭到歧視。

這起事件發生在上月29日,身為《花花公子》(Playboy)模特兒的瑪麗,登機穿著一件低胸的豹紋洋裝,沒想到被空姐告知服裝違反規則而被拒絕上機,讓她覺得十分受辱,「他們威脅我如果不換衣服,就要把我從飛機上帶走,我感覺很尷尬、受辱和生氣」。

瑪麗氣憤表示,自己是該航空公司的A級會員卻受到如此待遇,「我覺得飛機上其他女乘客也根據我的服裝批判我,說我胸部太大,但我又不能改變身材」,而且當天稍早她搭乘另一班飛機時,服裝就沒有遭到機組人員刁難。擔心會被留在當地機場的她,最後在空姐提供制服毛衣才總算解決事件。

瑪麗事後向航空公司反映並詢問服裝到底哪裡不符規定,卻無法獲得正面答覆,對方雖然提供100美元賠償金,但她覺得無法補償她在兒子面前遭到的屈辱,「沒有人能告訴我服裝規則到底是什麼,只規定穿著不可『猥褻』,可是我沒有」。目前西南航空尚未對外發表回應。

