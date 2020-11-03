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被控「肚裡孩子是公公的」　懷孕人妻鐵棍爆頭婆婆再焚屍！

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記者李振慧／綜合報導

印度29歲女子妮姬塔(Nikita Agrawal)因為被婆婆指控肚裡孩子是公公的，便用鐵棍讓對方爆頭慘死，再焚屍想要消除證據，不過她的惡行仍被丈夫撞見，目前已被警方逮捕。

妮姬塔的丈夫迪帕克(Dipak)上月27日在公司接到父親電話，得知妻子和52歲媽媽雷卡(Rekha Agrawal)吵得很兇，要他趕快回到位於古吉拉特邦(Gujarat)戈塔(Gota)家中，到家發現妻子把自己鎖在房間裡，爬天窗進去目睹頭破血流的母親倒在血泊中，身上還有被火燒過的痕跡。

妮基塔雖然拼命強調自己沒有殺人，也不知道是誰殺的，不過仍被警方帶走調查，警方認為，懷孕4個月的她因為不滿一再被婆婆羞辱才會犯案，目前仍在等待驗屍報告，以謀殺罪名進行起訴。

▼懷孕女子不甘被婆婆羞辱便殺人。（圖／示意圖／達志影像）

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

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