拜登領先幅度縮小！關鍵州雙方支持度「僅差1%」　專家：戰況激烈

▲選務人員將選票投入票箱，30日為麻薩諸塞州事前投票最後一天。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於今（3）日舉行，然而各項民調上，民主黨候選人拜登的支持度卻仍超過共和黨候選人、現任總統川普；不過川普的支持度在關鍵搖擺州卻逐漸追上、縮小與拜登的差距。至於川普有無再次締造翻盤奇蹟的可能，有分析指出，今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，提前投票的選民逼近1億人，選前倒戈的游離票所剩無幾，恐降低川普翻轉的機率。

川普民意支持度雖仍落後拜登，但已逐漸拉近與拜登間的差距！截至1日為止，《路透社》民調數據顯示拜登的支持率為51%，領先川普的43%；而在《全國廣播公司》（NBC News）與《華爾街日報》（WSJ）的調查，拜登支持率為52%、川普則為42%。

▲川普2日晚間在關鍵搖擺州之一的威斯康辛州進行造勢活動。（圖／路透社）

由於雙方民意支持度差距逐漸縮小，使得6大搖擺州的選情成為全美選情關鍵指標，其中佛羅里達州有29張選舉人票、賓夕法尼亞州有20張、密西根州有16張、北卡羅萊納州有15張、亞利桑那州有11張、威斯康辛州有10張。

其中，佛羅里達州是美國境內種族與族群分布最為多樣化的州，擁有非裔、拉丁裔選民，且退休人士比率為全美最高，可反映出各年齡層的投票趨勢。

根據《路透社》報導，拜登在佛羅里達州的支持率雖暫時勝過川普，但其差距卻逐漸縮小。截至1日，50%的民眾表態投給拜登、46%的民眾則支持川普；41%的群眾表示已經完成投票；47%的選民認為，拜登在應對新冠疫情上將會比川普更傑出、44%的選們認為，川普會更好；在經濟層面上，53%的民眾認為川普更擅於管理經濟、42%的人們認為拜登才擅長經濟領域，雙方差距達11%。

而在北卡羅萊州，49%的選民支持拜登、48%的選民則將投給川普，雙方差距僅1%；51%的選民認為川普更擅於管理經濟、僅43%的選民認為拜登在經濟政策上優於川普。

▲拜登也於2日晚間，在賓州匹茲堡舉行汽車遊行造勢晚會。（圖／路透社）

今年美國選情異常激烈，為嚴防假新聞，社群網站巨擘推特公布新措施，禁止任何陣營在開票時率先發文宣稱「勝選」，否則予以加註警告標籤。數據專家也警告，由於提前投票人數逼近1億，因此任何州公布的首批開票結果，即到場投票的票數皆難以得出結論，若算上之後才算進來的郵寄選票開票，很難不保證結果會翻盤。

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