美大選倒計時！防駭客維安、推特禁自行宣布當選...必知的5大重點

▲川普賓州造勢活動。(圖/路透)



記者王佩翊/整理報導

美國總統大選進入倒數計時階段,共和黨與民主黨雙方陣營在選前之夜無不卯足全力,進行最後衝刺。拜登雖然在眾多民調中些微領先川普,但由於此次大選提前投票率高,因此選舉變數高,甚至有可能無法在本周內確定最終選舉結果。而在大選正式登場前,也有5個值得關注的焦點。

一、催票到深夜:川普1天衝5州,拜登主攻賓州

共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登在選前之夜進行最後造勢,被美媒形容為「大選最後的閃電戰」。川普展開鐵人般的衝刺行程,一天跑遍佛羅里達州、北卡羅來納州、賓州、密西根州和威斯康辛州等5個州,而拜登為了不重蹈4年前希拉蕊的覆轍,則專心鞏固賓州這個擁有20張選舉人票的關鍵搖擺州。

美國目前已經有超過9600萬選民提前投下神聖的一票,由於川普先前曾抨擊郵寄選票的「安全性」,且共和黨選民喜好親自投票,因此預計選舉日當天將會出現大量川粉親自投票助他連任。事實上,外媒分析,此次大選可能出現川普「先贏後輸」的局面,也就是川普在大選夜見票數領先率先宣布當選,但待幾天後郵寄選票計算結果出爐,拜登有可能就會反超。

▲美國大選明確結果恐怕不會馬上出爐。(圖/路透)



二、明確結果如果本週無法出爐,標普500指數ETF恐跌8%

海納國際集團(Susquehanna International Group)的衍生品策略聯席主管墨非(Chris Murphy)表示,如果此次大選結果到6日仍未出現明確結果,那麼價值2780億美元的SPDR標普500指數ETF可能會大幅下跌8.4%。

由於拜登會帶來更多刺激,但同時提高稅率,而川普則是維持現狀,因此市場對於誰會帶來利多仍有爭論。不過墨非則認為,市場對於任何一個人的獲勝都感到滿意,只要能盡早消除因選舉產生的不確定性,就是一個利多。

三、推特禁止自行宣布當選

推特2日宣布一項新計畫,主要針對此次美選候選人的雙方陣營,只要誰在投票後自行宣布當選,將會予以加註警告標籤,要求以官方計票結果為準。事實上,本次大選的郵寄選票數量眾多,因此計票結果勢必會造成延宕。

為了嚴防選舉假消息流竄,推特將從3日晚間到2021年1月20日總統就職日前,持續關注社群平台的發文動態,並在相關推文加註「與官方的選舉消息不符」(official sources called this election differently.),或是「當這則推文貼出時,官方還未正式公布消息。」(official sources may not have called the race when this was tweeted.)

至於審查機制如何決定一篇推文為偏離事實或假消息,則會依據各州選務官方消息,以及全國性的媒體如《美聯社》、《福斯新聞》、CNN、ABC News等,此類相關推特帳號將不會受到警告標語的限制。

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。(圖/路透)



四、拜登在搖擺州的民調略微領先

根據《路透社》報導,拜登在佛羅里達州的支持率雖暫時勝過川普,但其差距卻逐漸縮小。截至1日,50%的民眾表態投給拜登、46%的民眾則支持川普;41%的群眾表示已經完成投票;47%的選民認為,拜登在應對新冠疫情上將會比川普更傑出、44%的選民認為,川普會更好;在經濟層面上,53%的民眾認為川普更擅於管理經濟、42%的人們認為拜登才擅長經濟領域,雙方差距達11%。

而在北卡羅萊州,49%的選民支持拜登、48%的選民則將投給川普,雙方差距僅1%;51%的選民認為川普更擅於管理經濟、僅43%的選民認為拜登在經濟政策上優於川普。

五、防止他國駭客干擾,啟動最大規模的選舉維安行動

美國國土安全部近日表示,為了使總統大選的安全性受到充分保障,將展開始上最大規模的選舉維安行動,啟動「24/7虛擬作戰室」(24/7 virtual war room),以防2016年俄羅斯駭客干預大選的事情再度發生,徹底築起堡壘,阻擋外國駭客。

屆時相關選務人員都可以隨時撥電給24/7虛擬作戰室,分享可疑活動紀錄,共同應對,機構內的專業人士也將共享情報,持續追蹤可疑活動。據悉,該行動將持續數天至數週,甚至有可能到12月,直到最終總統人選出爐為止。

