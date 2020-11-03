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衛報：川普支持暴民戰術！　高達75％民眾認：選後會發生動亂

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▲▼ 美國總統川普1日出席佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普1日出席佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國總統大選將在3日登場，據統計有超過7成的選民擔心選後會出現動亂。《衛報》指出，儘管川普在公開場合譴責暴力，但仍在推特上對他的激進選民表達贊同，形同支持「暴民戰術」；相較之下，拜登就強調堅守美國人的操守，是時候奪回民主，替國家靈魂而戰。

自選戰開打以來，川普與拜登的支持者就常常在各大場合爆發衝突，川普支持者車隊甚至在10月30日包圍拜登競選巴士，導致民主黨在德州的造勢活動被迫取消。目前聯邦調查局正在調查此事，但川普則在推特上大讚發起行動的「川普列車」團體（Trump Train group）是愛國者，「他們沒做錯任何事。」

熱愛使用社群媒體的川普，多次透過推特砲轟選舉不公，要求取消郵寄選票，並大力讚揚支持他的激進團體，甚至揚言搖擺州獲勝就自行宣布當選。《今日美國》民調顯示，有約75％的選民擔心選後會發生暴力事件，只有25％的人相信若是拜登當選，權力還是會和平交接。《衛報》形容，這場歷史性的選舉，讓美國人擔心民主會受到危害。

《衛報》指出，川普在競選期間的行動如同支持暴民戰術，增添更多美國人對選舉結果的擔憂；相較之下，拜登採取軟性策略，一再強調這場選舉是為國家靈魂而戰，並在造勢時強調，美國的操守就寫在選票上，是時候奪回民主了。

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