衛報：川普支持暴民戰術！　高達75％民眾認：選後會發生動亂

▲美國總統川普1日出席佛州造勢活動。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國總統大選將在3日登場,據統計有超過7成的選民擔心選後會出現動亂。《衛報》指出,儘管川普在公開場合譴責暴力,但仍在推特上對他的激進選民表達贊同,形同支持「暴民戰術」;相較之下,拜登就強調堅守美國人的操守,是時候奪回民主,替國家靈魂而戰。

自選戰開打以來,川普與拜登的支持者就常常在各大場合爆發衝突,川普支持者車隊甚至在10月30日包圍拜登競選巴士,導致民主黨在德州的造勢活動被迫取消。目前聯邦調查局正在調查此事,但川普則在推特上大讚發起行動的「川普列車」團體(Trump Train group)是愛國者,「他們沒做錯任何事。」

This is the most badass thing I've ever seen in my life. Go Texas. pic.twitter.com/dnr8Ns9qe0