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超過9600萬人提前投票！　2020美選有望達史上最高投票率

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▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登（圖／路透）

▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

儘管距大選日還有一天，超過9600萬美國人已經投完票，佔全國註冊選民的45％以上。根據愛迪生研究機構（Edison Research）調查顯示，美國十八個州與華盛頓特區超過一半的選民已完成投票，佔2016年大選1.365億張選票的70％。

根據《CNN》報導，提前投票人數比之前預計的還要熱絡，可能為2020大選帶來史上最高的投票率。自1972年統計以來，2008年的總統大選仍維持最高投票率，當時開放18歲投票後，有高達57％的投票率。

此外，1996年的大選投票率則是歷史最低，僅有48％的合格選民願意出來投票。而在上一次總統大選中，也有將近55％的投票率，但目前看來有極大機率被2020大選追過。

▲▼美國總統川普喬治亞州造勢。（圖／路透）

▲美國總統川普喬治亞州造勢。（圖／路透）

若要達到2008年的最高投票率紀錄，美國今年仍需要另外4900萬張選票，即總計1.457億張選票。德州與夏威夷州則已經超過2016大選的投票率，其他八個州的投票率也有上次大選的90％，包括蒙大拿州、華盛頓州、北卡羅萊那州、喬治亞州、內華達州、佛州、新墨西哥州以及田納西州。

兩位候選人在選舉最後關頭時都在幾個關鍵搖擺州「較勁」，川普與拜登今天都會在賓州舉辦造勢活動。川普周一（2日）分別短暫停留北卡、密西根州和威州，而拜登之後也將在俄亥俄州現身。上述五個州已經投完超過1400萬張選票，對於大選有決定性的作用。

▲▼川普31日賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普31日賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

有鑑於賓州的提前投票人數並不多，許多選民尚未做出決定，吸引兩方候選人今天在這裡同場較勁。賓州提前投票的選民仍以高齡族群為多數，30歲以下的僅達13％，而65歲以上高居38％。

另外，提前投票的選民組成以白人為絕對多數，佔據足足82％的比例，黑人選民則11％以位居第二，再來才是4％的拉美裔選民，而亞裔選民只有1％。

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