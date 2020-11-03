美國大選最終結果難以預料！「6種可能」一次看

▲《星期日泰晤士報》分析了6種大選可能結果。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選即將於3日登場，然而此次大選受疫情影響，提前投票的選民大增，也導致選舉結果充滿變數。英媒《星期日泰晤士報》根據目前情勢分析了6種可能的大選結果，與後續的發展。

拜登以微小幅度險勝

民主黨籍的拜登在佛羅里達州失利，但重新奪回2016年滑鐵盧的北部與中西部各州，其中包含賓州、俄亥俄州、威斯康辛州等關鍵戰場，重新建立起「藍色城牆」，使拜登成功入主白宮。而川普屆時有可能會質疑由民主黨控制的城市在郵寄選票上動手腳，並站上法庭持續抗爭，直到就職日1月20日來臨。

川普以微小幅度險勝

川普會與2016年大選一樣，在普選中失利，但在賓州與亞利桑那等州逆轉民調中的些微落後，取得勝利。民主黨則會抨擊選舉人制度沒有代表性，並稱選民們遭受共和黨打壓。屆時川普將會宣布當選，但拜登團隊則會考慮是否尋求法律途徑。

拜登大獲全勝

拜登重新奪回長期支持民主黨的州，不僅在關鍵搖擺州佛羅里達州勝出，更讓北卡羅萊納與喬治亞州等「共和黨州」紅轉藍，民主黨的藍色浪潮也將控制國會兩院，形成「完全執政」，但屆時川普會稱有舞弊嫌疑，不過礙於情勢所逼只能黯然離開白宮。

川普大獲全勝

大量的川普隱藏選民出現，形成龐大票源，原本只有川普與死忠川粉才相信的結果果真出現。而民調中顯示他落後的南部與中西部州也幾乎全勝，共和黨保住參議院控制權，川普順利連任。

雙方勢均力敵

如果計票結果十分接近，確認最終選舉結果恐需耗費數周，尤其是如果最終勝利將取決於賓州等單一關鍵州，屆時雙方都會針對郵寄選票、選民登記以及作弊情事等問題展開劇烈法律競爭，雙方支持者也會走上街頭抗爭。

川普「先贏後輸」

由於川普先前多次抨擊郵寄選票有作弊疑慮，且共和黨傾向親自投票，因此川普有可能會在大選夜率先自行宣布當選，但等到數天後部分郵寄選票的結果出爐，拜登票數反超。川普則會拒絕認輸，並抨擊郵寄選票作弊，質疑有效性。

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