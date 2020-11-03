差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

▲美選倒計時，川普和拜登的選情卻陷入膠著狀態。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

距離美國總統大選只剩1天，儘管拜登目前在眾多全國民調中仍領先4到10個百分點，但2名候選人在佛州、北卡羅來納州和亞利桑那州的選情卻陷入了僵局。川普在這幾個關鍵的搖擺州中後來居上，讓人不禁擔心，拜登入主白宮的夢想是否已岌岌可危。

綜合英國《衛報》和路透社報導，擁有29張選舉人票的佛州是幾個關鍵搖擺州中的重中之重。不過根據路透／益普索的最新民調顯示，拜登在佛州的領先優勢開始縮窄，差距被川普拉近到只剩1個百分點，而這樣的趨勢也同樣出現在北卡州和亞利桑那州。

Biden leads Trump narrowly in Florida on eve of election: Polls https://t.co/tsLa8HDT86 — Edmonton Sun (@Edmontonsun) November 3, 2020

路透／益普索民調顯示，拜登在全國範圍的登記選民中所獲得的支持度仍占絕對多數，有52%，而川普的支持度則為44%，因此分析人士一致認為，若川普想要贏得關鍵的270張選舉人票，就必須保住佛州。

而拜登如果失去佛州，他就必須將注意力轉向賓州、密西根州和威州。在2016年，川普從希拉蕊（Hilary Clinton）的手中搶下了這三個所謂的「藍牆州」，但拜登目前在擁有20張選舉人票的賓州平均領先4.2個百分點、密西根領先5.1個百分點，而威州則領先6.6個百分點。

如果拜登可以拿下這3個州，並保住希拉蕊在2016年贏得的州，那他距離當選美國第46任總統就不遠了。不過現在民主黨也很謹慎，因為在2016年的大選中，希拉蕊也同樣獲得壓倒性優勢，最後卻在幾個戰場州中滑鐵盧，無緣白宮。

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