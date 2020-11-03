先搶先贏！消息人士曝：搖擺州若領先　川普「將自行宣布當選」

▲外傳川普可能自行宣布當選。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

距離美國總統大選剩下1天，總統川普為鋪自己連任之路，在選前一個周末單日就跑遍5個搖擺州造勢，希望可以讓勝券在握更緊實一些；而在此屆運用「郵寄選票」提早投票，雖大幅提高投票率，但也造成選局中的小漏洞，如今有消息人士就向外媒指出，川普曾透露若初步結果在搖擺州領先，就算郵寄選票尚未點清，也會「自行宣布當選」。

根據《Axios》報導，路透在最終民調顯示出，拜登領先川普8％，在六大搖擺州也呈現領先趨勢，唯獨亞利桑那州、北卡羅來納兩州呈現拉鋸戰，拜登僅領先1～2％。川普連任之路走的艱辛，就有消息人士指出，川普曾向親信透露，或在美選當天搖擺州顯示領先狀態，那麼就可能將會自行宣布當選，甚至會以法律行動來阻止「繼續清點郵寄郵票」。

如今外媒各家所做民調結果落差大且不同，有些政治專家認為，在德州、佛羅里達州、北卡羅來納、賓夕法尼州、愛荷華州、俄亥俄州、亞利桑那州都可能呈現川普領先，但民主黨支持者陸續完成投票，也可能反轉局勢。

然而川普卻認為，郵寄郵票雖批准郵戳在3日前，但3日之後在可能陸續抵達選舉部門，這樣有失公平，所有一切結果都應該在3日晚間就知道，目前已經派律師前往「關鍵搖擺州」觀察計票。

川普陣營的公關主任Tim Murtaugh表示，選前不少消息針對川普可能會為所欲為的「打選戰」，但若是真的勝選，當然自己就會宣布。