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美選前夕！白宮公布「對中政策全集」：保護美國與盟友不受侵害

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▲▼歐洲人最不滿川普執意退出巴黎氣候協定。（圖／路透社）

▲白宮在大選前一日推出過去4年對中政策全集。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國大選前夕，白宮國安會公布過去4年重要官員的中國事務演講稿彙整，表示美國政府正採取行動，保護美國與盟邦免受中國侵害，不再對中國的行為視而不見。

這本全集的演講稿收錄從美國副總統彭斯（Mike Pence）2018年10月在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表的開創性談話，到美國總統川普今年9月在第75屆聯合國大會的視訊談話，一共8篇。

國安會在聲明中表示，川普是數十年來意識到對中國共產黨本質與其對美國經濟與政治生活方式威脅的少數幾位美國人之一。在川普的領導下，美國正在採取行動，保護美國與盟邦免受日益獨斷的中國侵害，不再對中國的行為視而不見，也不會再只於門後批評中共。

聲明指出，這些演講教育美國公民有關中共對生計、商業、自由與價值觀的威脅，也提醒盟邦與夥伴應捍衛自己的人民、維護共同利益與價值。現在面臨的競爭不是中國與美國之爭，而是中共以馬列主義與重商主義世界觀，和世界各地追求自由的人民鬥爭。

書中還收錄白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）在今年5月4日紀念「五四運動」當天，以中文在美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心（Miller Center of Public Affairs）的致詞；川普5月30日在白宮玫瑰園發表譴責中國隱匿疫情及制定港區國安法的政策宣示。

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）闡釋中國意識形態；聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）談中國間諜行為；司法部長巴爾（William Barr）談中國經濟侵略；以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在加州雷根圖書館完整闡述美國對中政策的4篇演說，也收錄其中。

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