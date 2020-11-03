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維也納槍手「狂轟100槍」2死15傷！酒吧夜店被打爛　總理：可憎恐攻

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▲▼奧地利維也納恐攻。（圖／路透）

▲奧地利反恐部隊持槍在維也納進行搜索。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

奧地利首都維也納（Vienna）周一（2日）晚間發生恐攻事件，多名槍手分別在市中心接近猶太教堂的6處地點開槍掃射，據指出至少擊發100槍甚至更多。先前消息死亡人數為7人，不過最新外媒消息指出至少7人重傷，確定1人死亡，槍手1死，其餘黨羽仍在逃。

路透社報導，奧地利內政部長內漢默（Karl Nehammer）指出，多名「重武裝且危險」的槍手尚未落網，警方已經封鎖維也納市中心大部分區域並進行搜索。他告訴當地媒體「ORF」，「我們已經將幾個特種部隊一同組織行動，他們現在正在尋找可疑的恐怖分子，所以我沒有限制他們只在維也納進行搜索，因為這些罪犯正在移動。」

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▲▼奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少7死多傷。（圖／路透）

▲槍手分散在市中心猶太教堂周圍，朝酒吧、夜店的顧客掃射。（圖／路透）

警方在推特上證實，至少一人確定死亡，另有幾人受到輕重傷，包括一名在猶太教堂外與槍手駁火導致重傷的警員；警方也表示以擊斃一名槍手。維也納市長路德維格（michael ludwig）指出，現場已有15人被分別送至多家醫院治療，其中7人情況危急。

內漢默表示，槍手開槍的6個地點均在市中心猶太教堂周邊緊鄰的街道。當地猶太社群領袖德舒茲（Oskar Deutsch）發布推文表示，目前尚不清楚猶太教堂與附近的辦公大樓是否為槍手攻擊的主要目標，而槍擊發生時是教堂的關閉時間。

▲▼奧地利維也納恐攻。（圖／路透）

▲▼警方在路上盤查可疑男子。（圖／路透）

▲▼奧地利維也納恐攻。（圖／路透）

猶太拉比（猶太教特別階層，Rabbi）霍夫梅斯特（Schlomo Hofmeister）受訪時表示，「我們住在猶太教堂上的複合式住宅，聽到槍聲時我們從窗戶往下看，就看見槍手對著好幾家酒吧和夜店的顧客開槍。」他說槍手四下奔跑一邊開槍，至少發射100發子彈，搞不好更多。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）稱這起攻擊為「可憎的恐怖攻擊」，並表示軍方會戍守維也納周邊，讓市中心的警方專心執行反恐任務。官方目前僅定調事件為恐攻，但槍手身分及確切犯案動機尚不清楚。

該起恐攻發生時間點為奧地利部分封鎖措施生效的幾個小時以前，奧地利的疫情升溫，累計已有11萬4016例確診、1159死。封鎖措施預計當晚過後開始執行咖啡廳、餐廳、飯店等非必要商家關門的命令。

►更新／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻「狂掃射50槍」　至少1死多傷

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