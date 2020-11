嚴防美選假新聞！推特：若候選人自行宣布當選　會加註「警告標籤」

▲今年的美國大選混亂,推特率先公布選舉日後的相關防假機制。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國科技巨頭臉書、推特等近來因定義、打擊假新聞的過與不及而遭受多方指責,CEO甚至被請至國會出席聽證會,因此推特周一(2日)宣布一項計畫,主要針對此次美選候選人雙方陣營,若在投票後搶先宣稱勝選,將會予以加註警告標籤,以官方計票結果為準。

路透社報導,本次大選美國海內外郵寄投票數量眾多,幾乎篤定會造成計票延後完成的罕見現象,為防選舉不正確的或假消息,推特將從3日當天晚上一路到下一任總統就職典禮,關注社群平台的發問動態,並可能標註「與官方的選舉消息不符」(official sources called this election differently.),或是「當這則推文貼出時,官方還未正式公布消息。」(official sources may not have called the race when this was tweeted.)

在美國設立的相關推特帳號,追蹤人數若超過10萬人或是互動量特別大,推特也考慮在他們發布相關推文時,視情況加註警告標語。

至於審查機制如何決定一篇推文為偏離事實或假消息,則會依據各州選務官方消息,以及全國性的媒體如《美聯社》、《福斯新聞》、CNN、ABC News等,此類相關推特帳號將不會受到警告標語的限制。

