　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譚德塞「接觸染疫者」引疑慮　官員證實：WHO內部出現病例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞自行隔離在家工作。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞因接觸確診者而隔離，他今天透過視訊參與記者會，媒體詢問接觸對象是否為世衛員工、總部是否有疫情，世衛官員對此強調，總部未出現疫情傳播。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11月1日表示因接觸到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性反應者而在家自行隔離，但他強調自己沒有任何症狀，並說人人遵守衛生規範極為重要。

今天世衛組織（WHO）在日內瓦總部舉行線上記者會，譚德塞因在家隔離而以視訊方式參與，依舊強調身體很好，沒出現症狀。

記者會上有媒體對譚德塞接觸確診者一事提問，包括請譚德塞說明所接觸的確診者是否為世衛內部員工？若是如此，那麼世衛內部是否在群聚傳播？另請他評論是否會影響世衛總部的運作？要對員工進行檢測，甚至可能關閉總部？

此外媒體也詢問譚德塞是否已接受檢測？或者是否還在觀察症狀變化？

譚德塞對這些問題並未回答，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，過去世衛內部有一些病例，但大多數病例都是在社區感染，世衛內部有很積極預防措施，鼓勵員工在家辦公，進大樓要量體溫、有很多的洗手設施、員工在會議室內戴口罩，員工都非常警覺，世衛已經採取適當的預防措施。

至於譚德塞是否有檢測？萊恩說目前的流程是與確診接觸者就要隔離一段時間，並不要求現在就去測試，而是居家自我隔離，這是譚德塞目前正在做的事。至於測試要取決於症狀，他可能會在未來幾天接受測試，譚德塞自己會監測情況，必要時會去檢測。

而另一位在記者會現場的世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，世衛與其它機構一樣，除確保員工健康以及確保工作不間斷，世衛的員工與大家一樣也要帶小孩看病以及去購物，因此都有遵循預防措施；強調世衛總部沒有疫情傳播，大樓沒有群聚感染。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
綠島民宿遭惡搞「垃圾滿地」！老闆心疼PO文　女網紅身分被起底
閃電不排除發警報！今晨17.2度晚上最冷吹10級強風　周五起
美將售台4架MQ-9「死神」無人機　金額171億元！進最後批
槍擊影片曝！奧地利維也納恐攻「狂掃射50槍」　至少7死多傷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嚴防美選假新聞！推特：若候選人自行宣布當選　會加註「警告標籤」

台灣人挺川普！賭盤「一面倒」押勝選連任　商機全球狂吸10億美元

譚德塞「接觸染疫者」引疑慮　官員證實：WHO內部出現病例

美國總統大選日當天繼續拜票　拜登全力聚焦賓州

阿富汗喀布爾大學爆發恐攻「至少22死」　伊斯蘭國宣稱犯案

道瓊勁揚逾420點！美國總統大選前夕股市反彈　三大指漲收

更新／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻「狂掃射50槍」　至少7死多傷

選前川普怒斥「假民調」！　拜登喊要終結4年亂局

美國開票日恐現「紅色幻想」　迎來史上最不確定大選！

美國大選日「如果爆發動亂」　川普能派兵壓制嗎？

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

35歲韓女星自宅身亡！媽媽也陳屍在家　爸爸報警破門…警方疑輕生

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

嚴防美選假新聞！推特：若候選人自行宣布當選　會加註「警告標籤」

台灣人挺川普！賭盤「一面倒」押勝選連任　商機全球狂吸10億美元

譚德塞「接觸染疫者」引疑慮　官員證實：WHO內部出現病例

美國總統大選日當天繼續拜票　拜登全力聚焦賓州

阿富汗喀布爾大學爆發恐攻「至少22死」　伊斯蘭國宣稱犯案

道瓊勁揚逾420點！美國總統大選前夕股市反彈　三大指漲收

更新／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻「狂掃射50槍」　至少7死多傷

選前川普怒斥「假民調」！　拜登喊要終結4年亂局

美國開票日恐現「紅色幻想」　迎來史上最不確定大選！

美國大選日「如果爆發動亂」　川普能派兵壓制嗎？

嚴防美選假新聞！推特：若候選人自行宣布當選　會加註「警告標籤」

情侶嫌傳藝中心船票破千太貴！清潔阿伯「還原現場對話」案情全翻

男友當人頭！美女議員林穎孟遭控詐領補助　助理：根本假面甜心

眾星現身鬼鬼家「看《玩很大》追憶小鬼」　阿喜當街失控狂吐！

「啃老族」成魔之路曝！連線上遊戲都沒成就　三度埋伏勒殺女大生

藥放冰箱才不會壞？　藥師解析NG保存方式　分裝也不行

BURBERRY變奏版編織、Monogram「TB包」絕美開箱　僅一間店有賣

台灣人挺川普！賭盤「一面倒」押勝選連任　商機全球狂吸10億美元

《歌劇魅影》疫情後全球唯一演出！　演員全數抵台隔離中

1場意外！全劇組笑場「納豆卻哭了」　導演：超越劇本的動人演出

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

國際熱門新聞

女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相逆轉

更／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻至少7死多傷

砸270萬買神燈　醫回家狂搓...秒傻：精靈呢

荷蘭列車出軌　鯨魚雕塑神救援

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

美開票日恐現「紅色幻想」　迎來最不確定大選

外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐

女童地震後奇蹟獲救　緊握消防員手指

槍手掃射！　阿富汗大學19死22傷

被性侵過「都會去死」　印度高官致歉！

川普衝5州拼到深夜　拜登固賓州

藍牙耳機狂落軌　JR站務員崩潰撿

他釣起鱷魚嚇歪　急拉魚線驚見「巨蟒死亡纏繞」

選前川普怒斥「假民調」！　拜登喊要終結4年亂局

更多熱門

相關新聞

巴西強制接種中國疫苗　國民上街示威

巴西強制接種中國疫苗　國民上街示威

新冠肺炎疫情在美洲、歐洲和非洲等地仍相當嚴峻，其中在巴西累計有554萬例的確診病例，死亡病例也達到16萬例。目前有中國生產的疫苗正在當地進行臨床實驗，巴西聖保羅州（Sao Paulo）長多利亞（JoaoDoria）更希望國民應該強制接種疫苗。對此，在當地時間1日，有近300名民眾上街抗議多利亞的言論，更拒絕當中國疫苗的白老鼠。

譚德塞自我隔離中　世衛組織回應了

譚德塞自我隔離中　世衛組織回應了

川普：票投拜登＝支持封鎖與裁員

川普：票投拜登＝支持封鎖與裁員

新冠狂飆　日內瓦政府宣布局部封鎖

新冠狂飆　日內瓦政府宣布局部封鎖

川普：大選後開除防疫專家佛奇！

川普：大選後開除防疫專家佛奇！

關鍵字：

世界衛生組織世衛組織WHO譚德塞新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

辣妻告白「希望餘生都是你」逼哭賓客！　潘逸安手抱女兒成最萌「嬌點」

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

JKF辣模「當街被扯髮暴打」！起底是連千毅女郎

白骨桶屍案情逆轉？死者父親：兒子不是小王

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

好市多電腦包破萬！他公審反被打臉

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

小吳「iRent違規載狗狗」挨轟！刪影片道歉

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面