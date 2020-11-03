道瓊勁揚逾420點！美國總統大選前夕股市反彈　三大指漲收

▲川普拜登爭奪總統大位，本周美股勁揚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美東時間周一（2日）是美國大選前夕，美股三大指數開盤即漲，美元、美債及黃金勢頭佳。雖然大型科技股失利，那指盤中過後轉跌，但尾盤均走出上周的拋售潮，道瓊更大漲逾400點。

道瓊工業指數終場上漲423.45點，或1.6％，以26,925.05點作收；那斯達克指數上漲46.02點，或0.42％，以10,957.61點作收；標普500則是上漲40.28點，或1.23％，收在3310.24點。

美國大選日只剩一天，拜登雖然全國支持率穩定高過川普，但在多個關鍵搖擺州，雙方仍勢均力敵，顯示在選舉人團制贏者全拿的規則下，川普仍有可能勝出連任。由於選情膠著，最後究竟獎落誰家，各界也揣測不一，而此次提前投票人數已突破9200萬，超過2016年總投票數的67％，證明2020大選是兩邊價值觀與美國未來的抉擇。

美股本周市場焦點落在投票過後誰會入主白宮，包括稅制、政府開支、貿易政策、移民政策的長期轉變，預料將引發短期動盪。

五大科技股僅Alphabet（GOOGL-US）收漲0.51％，其餘蘋果（AAPL-US）、臉書（FB-US）、微軟（MSFT-US）、亞馬遜（AMZN-US）均下跌超過0.67％。