　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

選前川普怒斥「假民調」！　拜登喊要終結4年亂局

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登（圖／路透）

▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

文／中央社北卡羅來納州費耶特維爾2日綜合外電報導

美國總統川普今天在展開最後一天競選活動時，否認有關他將敗選以致顏面掃地的民調結果；民主黨總統候選人拜登則籲請美國選民，終結過去4年來的「亂局」。

現年74歲的川普大選日前夕在北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）告訴民眾：「我看到了這些假民調，但無論如何，我們會勝。」

川普對民調機構的不滿，以及他對記者、社群媒體執行長、2016年大選的手下敗將希拉蕊．柯林頓和民主黨籍國會議員的憤怒抨擊，在在反映出他面對自己可能無法連任時的情緒惡劣。

每當他不對「奸詐」的對手加以指責時，就會重拾過去多月來的手法，將拜登描述成 「昏昏欲睡」和「貪污腐化」，並率領造勢場合的群眾高喊「把他關起來」。

川普企圖重演4年前爆冷當選的歷史，為自己塑造反抗「傲慢、貪腐和冷酷」建制的叛逆形象。

他告訴群眾：「你們曾選出一位政治素人當總統，他終於以美國為優先。我請求的只是，出來投票吧！」

但拜登已嗅到了勝利氣味，他的競選基調在為川普塑造魯莽的抗疫失敗者形象。民調結果顯示，拜登在所有搖擺州都取得雖小幅但平穩的領先，預告選舉勝敗差距不大；他甚至足以對喬治亞州和德州等傳統共和黨票倉構成威脅。

現年77歲的拜登在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）對群眾表示：「現在是川普打包回家的時候了…我們要終結亂局！我們要終結那些推文、憤怒、仇恨、失敗以及不負責的作風。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

更新／槍擊影片曝！奧地利維也納爆發恐攻　至少7死多傷

選前川普怒斥「假民調」！　拜登喊要終結4年亂局

美國開票日恐現「紅色幻想」　迎來史上最不確定大選！

美國大選日「如果爆發動亂」　川普能派兵壓制嗎？

砸270萬買阿拉丁神燈　醫衝回家「搓搓搓」...秒傻：精靈呢？

列車爆衝出軌高懸半空　車頭停在「鯨魚尾巴」上...驚悚畫面曝光

小手緊握消防員指頭！愛琴海地震　3歲女童第65小時奇蹟獲救

被性侵過女性「有點自尊都會去死」　網罵爆！高官為奇葩言論致歉滅火

「懷孕6個月」年輕女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相傻了！

快訊／槍手衝進大學掃射！　阿富汗喀布爾至少19死22傷

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

35歲韓女星自宅身亡！媽媽也陳屍在家　爸爸報警破門…警方疑輕生

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

如果妳懷了男友的小孩　會要求對方跟妳結婚嗎？

更新／槍擊影片曝！奧地利維也納爆發恐攻　至少7死多傷

選前川普怒斥「假民調」！　拜登喊要終結4年亂局

美國開票日恐現「紅色幻想」　迎來史上最不確定大選！

美國大選日「如果爆發動亂」　川普能派兵壓制嗎？

砸270萬買阿拉丁神燈　醫衝回家「搓搓搓」...秒傻：精靈呢？

列車爆衝出軌高懸半空　車頭停在「鯨魚尾巴」上...驚悚畫面曝光

小手緊握消防員指頭！愛琴海地震　3歲女童第65小時奇蹟獲救

被性侵過女性「有點自尊都會去死」　網罵爆！高官為奇葩言論致歉滅火

「懷孕6個月」年輕女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相傻了！

快訊／槍手衝進大學掃射！　阿富汗喀布爾至少19死22傷

再打臉黃偉哲「只壞2盞燈」　學生嗆搞錯重點：現在當然開好開滿

16歲男生「夢想當變裝皇后」遭霸凌！《蝴蝶少年》逼哭網友：想起鍾明軒

《無聲》全台票房破3000萬！導演解密「野台前淋雨」背後意義

日本防中國北韓飛彈威脅　新型神盾艦增至9000噸排水量

美將售台灣4架MQ-9「死神」無人機　進國會最後批准階段

更新／槍擊影片曝！奧地利維也納爆發恐攻　至少7死多傷

朴智宣「紫外線過敏」痛苦到放棄人生　曬到太陽就發作⋯全身起癢疹

選前川普怒斥「假民調」！　拜登喊要終結4年亂局

特色是素顏⋯朴智宣「皮膚病惡化」痛苦走絕路　媽媽遺書內容曝光

印太地區爆發「軍購熱潮」　都和美國一項戰略方針有關

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

國際熱門新聞

女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相逆轉

砸270萬買神燈　醫回家狂搓...秒傻：精靈呢

荷蘭列車出軌　鯨魚雕塑神救援

外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐

槍手掃射！　阿富汗大學19死22傷

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

女童地震後奇蹟獲救　緊握消防員手指

美開票日恐現「紅色幻想」　迎來最不確定大選

被性侵過「都會去死」　印度高官致歉！

藍牙耳機狂落軌　JR站務員崩潰撿

川普衝5州拼到深夜　拜登固賓州

他釣起鱷魚嚇歪　急拉魚線驚見「巨蟒死亡纏繞」

鬼滅之刃爆紅　日相菅義偉國會引用台詞

78歲男爽娶17歲妻　22天就離婚

更多熱門

相關新聞

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

美國總統川普與民主黨候選人拜登將於明天的大選對決。之前川普拒絕保證，若他認定選舉結果不實，仍會和平轉移權力。如果選舉日民眾掀起騷亂，川普該怎麼做？

小編轉貼川普妻貼文　高虹安：別鍵盤治國

小編轉貼川普妻貼文　高虹安：別鍵盤治國

川普衝5州拼到深夜　拜登固賓州

川普衝5州拼到深夜　拜登固賓州

兩岸會發生戰爭？　陳水扁：美中台沒人敢開第一槍

兩岸會發生戰爭？　陳水扁：美中台沒人敢開第一槍

神預測？　俄熊吃拜登頭像的西瓜

神預測？　俄熊吃拜登頭像的西瓜

關鍵字：

川普拜登美國總統大選

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

辣妻告白「希望餘生都是你」逼哭賓客！　潘逸安手抱女兒成最萌「嬌點」

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

JKF辣模「當街被扯髮暴打」！起底是連千毅女郎

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

白骨桶屍案情逆轉？死者父親：兒子不是小王

小吳「iRent違規載狗狗」挨轟！刪影片道歉

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

好市多電腦包破萬！他公審反被打臉

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面