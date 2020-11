更新／槍擊影片曝！奧地利維也納爆發恐攻　至少7死多傷

▲奧地利維也納發生恐怖攻擊,至少7死多傷。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

奧地利首都維也納(Vienna)周一(2日)晚間發生槍擊事件,槍手在猶太教堂附近掃射,造成至少7死多人受傷的慘劇。據了解,其中一名槍手已經身亡,其他人在逃;警方獲報後隨即展開大規模反應部署,內政部長則將整起事件為定調為恐怖攻擊。

綜合外電報導,當地時間2日晚間8點剛過,維也納市中心施威登廣場(Schwedenplatz)一處猶太教堂附近傳出槍響。警方事後在推特發文指出,獲報後立即反應行動,並在現場與多名槍手駁火,守衛猶太教堂的一名警員在過程中受到嚴重槍傷。

警方在推特警告,槍擊事件造成多人受傷,當前所有人應該遠離一切公共場所與大眾運輸交通工具。據了解,受傷人數仍不明,已有7人死亡。

奧地利猶太社群的領袖德舒茲(Oskar Deutsch)發推表示,目前尚不清楚猶太教堂或是隔壁的辦公大樓是否為槍手的攻擊目標,但事發當時是教堂的關閉時間。

推特上發布的影片顯示,當時在一處巷道內,一男一女聽見第一聲槍響,女子立刻愣住,隨即發現苗頭不對轉身沿來時的方向回去,男子則仍困惑地站在街邊。槍手很快抵達現場,馬上對準男子腹部開槍,回來時又對倒地不起的他再補一槍。

另一支影片則顯示,警方反恐部隊進入到餐廳內搜尋逃亡嫌犯,所有原在餐廳內用餐的民眾都蹲在地上。

奧地利內政部長內漢默(Karl Nehammer)晚間表示,目前至少已有3至8人死亡,「現在我可以證實,我們相信這明顯是一起恐怖攻擊」。他證實一名槍手已經死亡,其他人仍在逃,但沒有進一步指出槍手人數。

目擊者接受當地媒體「ORF」訪問時表示,一開始聽起來就像有人在放鞭炮,「後來我們才意識到是槍聲」。另一人則說當時是一聲巨響,然後就看見一個戴著面具的人拿著自動步槍跑過,沿街射擊,抵達猶太教堂外後則是瘋狂掃射,直到警方來後雙方展開駁火。